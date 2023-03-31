«Использование медуз в пищу — это интересный вопрос, который может даже дать некий плюс предприятиям, которые этим займутся. Но удержатся ли медузы в рационе ростовчан — покажет только время. Мы же уже сталкивались с историей про искусственное мясо, считая, что оно получит высокий спрос, а этого не произошло. Ведь в России уже сложились определенные вкусовые предпочтения. Люди хотят есть настоящую, вкусную и полезную пищу. А пользу медуз я бы не стал преувеличивать», — резюмирует собеседник.