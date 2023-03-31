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Published Сегодня, 11:58

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Updated Сегодня, 12:00

Эксперт Нечушкин объяснил, зачем в Ростовской области будут делать еду из медуз

31 марта 2023, 11:58
Фото: azniirkh.vniro.ru
Эксперт Нечушкин разъяснил, зачем в Ростовской области будут делать еду из медуз
Медуз можно жарить или использовать в салатах. Например, в Японии очень модны крекеры из медуз. Но смогут ли медузы удержаться в рационе россиян — покажет время, сообщил RostovGazeta директор пищевого вуза в Ростовской области Александр Нечушкин.

Напомним, что из года в год в Азовском море увеличивается количество медуз. Ученые ВНИРО разработали несколько рецептов из этих морских обитателей, в числе которых томатный суп с соленой медузой, мармеладные конфеты и даже чипсы.

«Медуз в пищу употребляли очень давно. Наши предки называли их „морским салом“. Но вопрос об использовании сегодня в пище медуз, которые в Азовском море скопились в огромных количествах, вызывает удивление. Эта история может превратиться в суп из топора», — отмечает Александр Нечушкин.

«Медуз в пищу употребляли очень давно. Наши предки называли их „морским салом“», — отмечает Александр Нечушкин.
Фото: azniirkh.vniro.ru
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Спикер разъясняет, что в теории, при приготовлении блюд из морепродуктов, можно сослаться на то, что именно медуза придает исключительный вкус. Но по сути, медуза безвкусна. У нее, по словам эксперта, лишь интересная текстура. И не более того.

«Польза медуз преувеличена. В ней содержится коллаген — белок и йод. В каком-то количестве йод действительно может быть полезен. Но все остальное вызывает сомнения», — убежден собеседник.

«Польза медуз преувеличена», — убежден собеседник.
Фото: azniirkh.vniro.ru

По его словам, на Востоке в пищу используют отдельные виды медуз — крупные. В качестве примера собеседник приводит Японию, где сегодня у молодежи пользуется большим спросом печенье из медуз — крекеры. Но это, как считает эксперт, больше похоже лишь на модную тенденцию. А поскольку Азовские медузы и медузы Юго-Восточной Азии — это совершенно разные медузы, сперва необходимо проводить серьезные исследования.

«Использование медуз в пищу — это интересный вопрос, который может даже дать некий плюс предприятиям, которые этим займутся. Но удержатся ли медузы в рационе ростовчан — покажет только время. Мы же уже сталкивались с историей про искусственное мясо, считая, что оно получит высокий спрос, а этого не произошло. Ведь в России уже сложились определенные вкусовые предпочтения. Люди хотят есть настоящую, вкусную и полезную пищу. А пользу медуз я бы не стал преувеличивать», — резюмирует собеседник.

Ранее, со ссылкой на слова зоолога, RostovGazeta прогнозировала нашествие медуз в Азовском море летом 2023 года. 

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