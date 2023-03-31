«А стремление к созидательному труду начинается с общественно полезного. Плюс общественно полезный труд дает развитие такой важной ценности, как коллективизм. Например, во многих школах до сих пор сохранены дежурства учеников. В этом я не вижу ничего плохого», — говорит собеседник.