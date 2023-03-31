rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:38

Published Сегодня, 17:38

Modified Сегодня, 17:38

Updated Сегодня, 17:38

Эксперт рассказал, как в школах Ростова надо приучать детей к общественному труду

31 марта 2023, 17:38
Фото: rostov-gorod.ru
Эксперт рассказал, как в школах Ростова надо приучать детей к общественному труду
Стремление к будущему созидательному труду надо начинать в школах с общественно полезного, сообщил RostovGazeta председатель Ростовской областной организации Общероссийского профсоюза образования Владимир Гайворонский.

По словам собеседника, ростовским школьникам необходимо прививать в целом уважительное отношение к труду.

«Мы еще несколько лет назад предлагали проводить профсоюзные уроки в школах, но не все руководители нас услышали», — отмечает Владимир Гайворонский.

Спикер разъясняет, что последнее время модной тенденцией у подростков Ростова стало желание не работать, а зарабатывать. Все устремились к легким заработкам, в числе которых — блогерство.

Ростовских школьников начали учить делать патриотический контент
Узнать подробнее

«А стремление к созидательному труду начинается с общественно полезного. Плюс общественно полезный труд дает развитие такой важной ценности, как коллективизм. Например, во многих школах до сих пор сохранены дежурства учеников. В этом я не вижу ничего плохого», — говорит собеседник.

Эксперт добавляет, что многие ребята во время летних каникул пытаются самостоятельно зарабатывать свои первые средства — продают квас, раздают рекламные буклеты.

«Это похвально. Такие инициативы должны поощрять и родители, и педагоги. Однако школьников можно и нужно знакомить с основами трудового законодательства, бережно подготавливая к взрослой трудовой деятельности», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала об отмене массовых проверок для школ и детских садов до 2030 года.

Массовые проверки бизнеса, детсадов и школ отменили в Ростове до 2030 года
Узнать подробнее
Читайте также:
Не хотят рожать: в школах Ростовской области будут изучать семьеведениеСамбо появится на уроках физкультуры в школах в Ростовской областиВ школах Ростова собираются ввести запрет на клетчатые брюки и кофты с пауками
#Дарья Демидова#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Дети
Подпишитесь
В Ростовской области нашли виновных в снежных заторах на М-4 и недосчитались врачей
Сегодня, 16:35
Голубев доложил о восстановлении электроснабжения в Ростовской области 31 марта
Сегодня, 17:44
Каждые 4 часа грел машину и глушил: ростовчанин рассказал, как провел 15 часов на М-4
Сегодня, 15:47
Спасатель Белков рассказал, как автомобилистам пережить снежный апокалипсис на М-4
Сегодня, 15:51
Власти Ростова призвали жителей массово вакцинироваться от кори
Сегодня, 17:08
«Живые люди»: ростовчане мучаются от жажды и холода на трассе Гуково-Новошахтинск
Сегодня, 15:31