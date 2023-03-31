Posted Сегодня, 17:38
Published Сегодня, 17:38
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
По словам собеседника, ростовским школьникам необходимо прививать в целом уважительное отношение к труду.
«Мы еще несколько лет назад предлагали проводить профсоюзные уроки в школах, но не все руководители нас услышали», — отмечает Владимир Гайворонский.
Спикер разъясняет, что последнее время модной тенденцией у подростков Ростова стало желание не работать, а зарабатывать. Все устремились к легким заработкам, в числе которых — блогерство.
«А стремление к созидательному труду начинается с общественно полезного. Плюс общественно полезный труд дает развитие такой важной ценности, как коллективизм. Например, во многих школах до сих пор сохранены дежурства учеников. В этом я не вижу ничего плохого», — говорит собеседник.
Эксперт добавляет, что многие ребята во время летних каникул пытаются самостоятельно зарабатывать свои первые средства — продают квас, раздают рекламные буклеты.
«Это похвально. Такие инициативы должны поощрять и родители, и педагоги. Однако школьников можно и нужно знакомить с основами трудового законодательства, бережно подготавливая к взрослой трудовой деятельности», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала об отмене массовых проверок для школ и детских садов до 2030 года.