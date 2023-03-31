Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
«Донэнерго» продолжает ликвидировать последствия снегопада на сетях. К утру пятницы энергетики смогли вдвое сократить количество технологических нарушений, вызванных обильным снегопадом и сильным ветром.
В организации отметили, что больше других населенных пунктов Ростовской области пострадали Донецк, Белая Калитва, Каменск-Шахтинский, Красный Сулин и Ростов. Электроэнергия там чаще всего пропадала из-за обрывов проводов и повреждения оборудования. Восстановить ее было сложно из-за невозможности проезда спецтехники к месту аварии. Дороги либо были занесены снегом, либо стояли в пробках.
В «Донэнерго» заверяют, что восстанавливают электроснабжение в круглосуточном режиме. Задействовано 186 сотрудников предприятия и 79 единиц спецтехники.
Ранее в Ростове приостановили движение трамваев 31 марта из-за обрыва контактных линий.