В организации отметили, что больше других населенных пунктов Ростовской области пострадали Донецк, Белая Калитва, Каменск-Шахтинский, Красный Сулин и Ростов. Электроэнергия там чаще всего пропадала из-за обрывов проводов и повреждения оборудования. Восстановить ее было сложно из-за невозможности проезда спецтехники к месту аварии. Дороги либо были занесены снегом, либо стояли в пробках.