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Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

Электроснабжение восстанавливают в Ростовской области после аномального снегопада

31 марта 2023, 11:35
Фото: vk.com/donenergo
Что с электроснабжением в Ростовской области
«Донэнерго» ведет работы по восстановлению электроснабжения в Ростовской области, сообщила пресс-служба предприятия.

«Донэнерго» продолжает ликвидировать последствия снегопада на сетях. К утру пятницы энергетики смогли вдвое сократить количество технологических нарушений, вызванных обильным снегопадом и сильным ветром.

В организации отметили, что больше других населенных пунктов Ростовской области пострадали Донецк, Белая Калитва, Каменск-Шахтинский, Красный Сулин и Ростов. Электроэнергия там чаще всего пропадала из-за обрывов проводов и повреждения оборудования. Восстановить ее было сложно из-за невозможности проезда спецтехники к месту аварии. Дороги либо были занесены снегом, либо стояли в пробках.

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В «Донэнерго» заверяют, что восстанавливают электроснабжение в круглосуточном режиме. Задействовано 186 сотрудников предприятия и 79 единиц спецтехники.

Ранее в Ростове приостановили движение трамваев 31 марта из-за обрыва контактных линий.

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