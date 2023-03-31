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Updated Сегодня, 15:25

Газпромбанк Автолизинг увеличил объем нового бизнеса в 2,3 раза по итогам 2022 года

31 марта 2023, 15:23
Фото: Газпромбанк Автолизинг
По итогам 2022 года Газпромбанк Автолизинг передал малому и среднему бизнесу 22 973 единицы техники на сумму свыше 183 млрд рублей (с НДС), что почти в 2,3 раза (на 129,5%) больше, чем в 2021 году.

Высокие показатели эффективности обеспечили лизинговой компании долю на рынке 11,7% (рост +6,7%) и самый быстрый на рынке темп роста объема нового бизнеса в сегменте «автотранспорт и спецтехника». Газпромбанк Автолизинг показал прирост по всем ключевым направлениям бизнеса: грузовой транспорт и автобусы — доля на рынке 12,1% (+7,7 пп к 2021 году), строительная и дорожно-строительная техника — 11,3% (+8,1 пп), легковые автомобили — 11,2% (+4,4 пп).

«Мы очень довольны результатами, — отмечает Лилия Маркова, генеральный директор компании Газпромбанк Автолизинг. Первоначальный план по объемам нового бизнеса по итогам 9 месяцев был скорректирован в сторону увеличения, так как удалось найти резервы и потенциал для роста, несмотря на неопределенную ситуацию на рынке. За счет удовлетворения отложенного спроса в четвертом квартале мы сделали мощный рывок и по итогам 2022 года перевыполнили план на 80%».

Сегмент автолизинга в 2022 году, так же, как и в другие кризисные периоды, оказался более устойчивым к влиянию негативных факторов, чем другие направления бизнеса. По словам Лилии Марковой, после ухода из России крупных импортеров и скачкообразного роста цен на новые автомобили, часть клиентов сначала откладывали сделки, но в итоге адаптировались под новые реалии рынка и вернулись к решению задачи по обновлению своих автопарков. По ее мнению, на результаты лизинговых компаний в этом году будет влиять в первую очередь их умение качественно удовлетворять отложенный спрос.

#Елена Янкевич
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