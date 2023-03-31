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Главой Госстройнадзора Ростовской области стал 48-летний Ярослав Кулик

31 марта 2023, 13:26
Фото: donland.ru
Ярослав Кулик стал новым главой Госстройнадзора Ростовской области
Губернатор Василий Голубев назначил Ярослава Кулика новым главой регионального госстройнадзора, сообщается на сайте правительства Ростовской области.

Губернатор Василий Голубев назначил руководителя Региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области. Им стал 48-летний Ярослав Кулик. 

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Известно, что Кулик родился и вырос в Ростове. В 2003 году он окончил Ростовский государственный университет. Позже получил степень кандидата юридических наук.

Ранее Кулик был замом руководителя Госстройнадзора Ростовской области Юрия Сильвестрова. После ухода Сильвестрова с должности Кулика назначили исполняющим обязанности главы ведомства.

Напомним, сам Сильвестров перешел на пост министра строительства Ростовской области.

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#Алина Заярная#Власть#Политика#Новости#Ростовская область#Голубев Василий Юрьевич
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