Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Губернатор Василий Голубев назначил руководителя Региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области. Им стал 48-летний Ярослав Кулик.
Известно, что Кулик родился и вырос в Ростове. В 2003 году он окончил Ростовский государственный университет. Позже получил степень кандидата юридических наук.
Ранее Кулик был замом руководителя Госстройнадзора Ростовской области Юрия Сильвестрова. После ухода Сильвестрова с должности Кулика назначили исполняющим обязанности главы ведомства.
Напомним, сам Сильвестров перешел на пост министра строительства Ростовской области.