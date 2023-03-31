Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
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Updated Сегодня, 17:46
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в регионе завершаются работы по ликвидации аварий на объектах энергетического снабжения. Из-за отключения электроэнергии 30 марта перестали работать Гуково-Гундоровский водовод, 10 водозаборов в Белокалитвинском районе, а также 18 котельных в Каменске. Без воды тогда остались более 115 тысяч жителей Ростовской области.
К вечеру 31 марта эти аварии удалось ликвидировать. К исходу суток водоснабжение восстановят в полном объеме.
Однако без электроэнергии до сих пор остаются 14,5 тысяч жителей Ростовской области. Ряд объектов энергетики должны восстановить только к окончанию суток.
Напомним, энергетики Ростовской области приведены в режим повышенной готовности из-за снегопада.