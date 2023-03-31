Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в регионе завершаются работы по ликвидации аварий на объектах энергетического снабжения. Из-за отключения электроэнергии 30 марта перестали работать Гуково-Гундоровский водовод, 10 водозаборов в Белокалитвинском районе, а также 18 котельных в Каменске. Без воды тогда остались более 115 тысяч жителей Ростовской области.