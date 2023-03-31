Власти сообщили, что движение по дорогам постепенно восстанавливается, однако в некоторых местах заторы все еще остаются. Работы по расчистке трассы все еще продолжаются, однако близки к завершению. МЧС и ГИБДД продолжают оказывать помощь автомобилистам.