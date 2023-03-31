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Posted Сегодня, 17:07

Published Сегодня, 17:07

Modified Сегодня, 17:09

Updated Сегодня, 17:09

Голубев поручил до полуночи восстановить движение по дорогам в Ростовской области

31 марта 2023, 17:07
Фото: Правительство Ростовской области
Дорожные службы к исходу суток должны восстановить функционирование трасс Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев провел заседание комиссии по ЧС. Там глава региона заслушал доклады об устранении последствий непогоды. Обильный снегопад спровоцировал многокилометровые пробки на трассе М-4 «Дон».

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Власти сообщили, что движение по дорогам постепенно восстанавливается, однако в некоторых местах заторы все еще остаются. Работы по расчистке трассы все еще продолжаются, однако близки к завершению. МЧС и ГИБДД продолжают оказывать помощь автомобилистам.

Губернатор поставил задачу восстановить функционирование трасс в прежнем режиме к исходу суток 31 марта.

Ранее ростовчанин рассказал, как простоял 15 часов в пробке на трассе М-4 «Дон».

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#Алина Заярная#Транспорт#Дорога#Снегопад на М-4 «Дон» в Ростовской области 30-31 марта#Новости#Ростовская область#Голубев Василий Юрьевич
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