Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
Губернатор Ростовской области Василий Голубев провел заседание комиссии по ЧС. Там глава региона заслушал доклады об устранении последствий непогоды. Обильный снегопад спровоцировал многокилометровые пробки на трассе М-4 «Дон».
Власти сообщили, что движение по дорогам постепенно восстанавливается, однако в некоторых местах заторы все еще остаются. Работы по расчистке трассы все еще продолжаются, однако близки к завершению. МЧС и ГИБДД продолжают оказывать помощь автомобилистам.
Губернатор поставил задачу восстановить функционирование трасс в прежнем режиме к исходу суток 31 марта.
Ранее ростовчанин рассказал, как простоял 15 часов в пробке на трассе М-4 «Дон».