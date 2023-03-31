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«Горячую линию» для застрявших на трассе М-4 «Дон» открыли в Ростовской области

31 марта 2023, 08:01
Фото: ТГ канал severdona
«Горячую линию» для застрявших на трассе М-4 «Дон» открыли в Ростовской области
В Ростовской области организовали «горячую линию» для граждан, которые оказались в огромной пробке на трассе М-4 «Дон», сообщили в региональной прокуратуре.

Линию организовали для приема сообщений от граждан по вопросам соблюдения их прав при ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий, возникших на территории области 30 марта 2023 года.

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Граждане могут звонить на телефон 8 (86-32) 10-55-99 с 9:00 до 18:00 ежедневно.

Напомним, что на трассе М-4 «Дон» из-за снегопада образовались заторы в десятки километров, из-за чего водители всю ночь простояли в пробки. В данный момент спецтехника расчищает проезжую часть, а людям подвозят продукты.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни снегопадов не ожидается.

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