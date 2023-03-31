Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Линию организовали для приема сообщений от граждан по вопросам соблюдения их прав при ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий, возникших на территории области 30 марта 2023 года.
Граждане могут звонить на телефон 8 (86-32) 10-55-99 с 9:00 до 18:00 ежедневно.
Напомним, что на трассе М-4 «Дон» из-за снегопада образовались заторы в десятки километров, из-за чего водители всю ночь простояли в пробки. В данный момент спецтехника расчищает проезжую часть, а людям подвозят продукты.
Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни снегопадов не ожидается.