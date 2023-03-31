Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Напомним, уже больше суток продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада на трассе М-4 «Дон», несмотря на работы экстренных служб и ГИБДД в пробке все еще простаивают сотни автомобилей с замерзшими людьми.
Кроме того, даже пути объезда пробки занимают не менее 170 километров пути. И сейчас поисковики ищут водителей, которые смогут проехать к затору и доставить людям пищу и топливо.
«На базе Главного управления МЧС России по Ростовской области открыт телефон „горячей линии“ 8 (863) 239-99-99», — сказано в сообщении.