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ГУ МЧС открыли горячую линию для автомобилистов, застрявших на трассе М-4 «Дон»

31 марта 2023, 09:09
Фото: МЧС по РО
ГУ МЧС открыли горячую линию для автомобилистов, застрявших на трассе М-4 «Дон»
В Ростовской области ГУ МЧС региона начнет принимать вызовы от автомобилистов, застрявших в пробке на М-4 «Дон», об этом сообщили в главном управлении ведомства.

Напомним, уже больше суток продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада на трассе М-4 «Дон», несмотря на работы экстренных служб и ГИБДД в пробке все еще простаивают сотни автомобилей с замерзшими людьми.

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Кроме того, даже пути объезда пробки занимают не менее 170 километров пути. И сейчас поисковики ищут водителей, которые смогут проехать к затору и доставить людям пищу и топливо.

«На базе Главного управления МЧС России по Ростовской области открыт телефон „горячей линии“ 8 (863) 239-99-99», — сказано в сообщении. 

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