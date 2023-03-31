Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
С 12 часов пятницы транспорт начал движение в обе стороны по М-4, однако на некоторых участках машины едут только по одной полосе. В данный момент продолжаются работы по ликвидации затора.
«Есть сложные участки, где ведется расчистка заносов. Непростая ситуация на съезде с М-4 в сторону Волгоградской области», — сообщил глава региона.
Он добавил, что сейчас действуют 17 пунктов временного размещения, где находятся 232 человека. Кроме того, работают восемь пунктов обогрева.
В региональном УМЧС уточнили, что движение запустили только для машин, оказавшихся в снежном плену.
Напомним, что из-за снегопада появились огромные пробки на М-4 «Дон», из-за которых люди ночью не смогли попасть домой.