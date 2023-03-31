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Published Сегодня, 10:11

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

Губернатор Голубев назвал самый сложный участок на М-4 «Дон» в Ростовской области

31 марта 2023, 10:11
Фото: ТГ канал Группа помощи М4
Губернатор Голубев заявил об открытии движения по М-4 «Дон» в Ростовской области
В Ростовской области в обе стороны возобновили движение по трассе М-4 «Дон», сообщил губернатор Василий Голубев.

С 12 часов пятницы транспорт начал движение в обе стороны по М-4, однако на некоторых участках машины едут только по одной полосе. В данный момент продолжаются работы по ликвидации затора.

«Есть сложные участки, где ведется расчистка заносов. Непростая ситуация на съезде с М-4 в сторону Волгоградской области», — сообщил глава региона.

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Губернатор Голубев заявил об открытии движения по М-4 «Дон» в Ростовской области
Видео: ТГ канал Группа помощи М4

Он добавил, что сейчас действуют 17 пунктов временного размещения, где находятся 232 человека. Кроме того, работают восемь пунктов обогрева.

В региональном УМЧС уточнили, что движение запустили только для машин, оказавшихся в снежном плену.

Напомним, что из-за снегопада появились огромные пробки на М-4 «Дон», из-за которых люди ночью не смогли попасть домой.

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