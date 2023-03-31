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Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

Из Ростовской области в сторону Москвы отправились первые фуры утром 31 марта

31 марта 2023, 06:21
Фото: МЧС по Ростовской области
Из Ростовской области в сторону Москвы отправились первые фуры 31 марта
В Ростовской области возобновилось движение большегрузов в направлении Москвы, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В пятницу, 31 марта, к 08.00 мск на трассе М-4 «Дон» удалось восстановить движение фур в московском направлении.

В настоящий момент на трассе работают восемь пунктов обогрева, пищу и еду людям, застрявшим на трассе, доставляют снегоходами. Также тяжелая техника подвозит к месту пробки топливо для заправки автомобилей.

До 100 километров выросла пробка на трассе М-4 «Дон» из-за снегопада
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На время снежного шторма на М-4 демонтировали пять барьерных ограждений, продолжаются работы по расчистке дорог от снега. С места ЧП эвакуировали более 50 человек.

Власти сообщают, что за ночь удалось развернуть семь ПВР вместимостью более 300 человек, здесь разместились более 170 граждан, из них 56 — дети.

Напомним, ранее на М-4 «Дон» возникла огромная пробка протяженностью около 50 километров.

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