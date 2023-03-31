Из Ростовской области в сторону Москвы отправились первые фуры утром 31 марта

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
В пятницу, 31 марта, к 08.00 мск на трассе М-4 «Дон» удалось восстановить движение фур в московском направлении.
В настоящий момент на трассе работают восемь пунктов обогрева, пищу и еду людям, застрявшим на трассе, доставляют снегоходами. Также тяжелая техника подвозит к месту пробки топливо для заправки автомобилей.
На время снежного шторма на М-4 демонтировали пять барьерных ограждений, продолжаются работы по расчистке дорог от снега. С места ЧП эвакуировали более 50 человек.
Власти сообщают, что за ночь удалось развернуть семь ПВР вместимостью более 300 человек, здесь разместились более 170 граждан, из них 56 — дети.
Напомним, ранее на М-4 «Дон» возникла огромная пробка протяженностью около 50 километров.