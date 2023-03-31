Снежный апокалипсис: в Ростовской области на трассе застряли 33 автобуса с людьми

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
По данным портала 161.ру, самая сложная ситуация сохраняется на трассе М-4 «Дон», где на утро 31 марта пробка составляла 30 километров. Работают 7 мобильных и 8 стационарных пунктов обогрева и питания, в них находятся 147 человек, включая 34 ребенка.
Официально не сообщается, сколько людей застряло на трассе, но сообщения в социальных сетях свидетельствуют о тысячах автомобилей, остановившихся на дороге. Спасатели продолжают расчищать дорогу и организовывать «карманы» для проезда автомобилей.
Напомним, что в результате аномального снегопада, который накрыл Ростовскую область 30 марта, было перекрыто движение на 76 километрах дороги, отстали от графика пять поездов, без света остались почти 35 тысяч человек в 8 районах и 3 городах.
Ночью 31 марта осадки продолжались, синоптики обещают, что снег прекратится ближе к полудню.