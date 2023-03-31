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Published Сегодня, 06:26

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Updated Сегодня, 06:33

Снежный апокалипсис: в Ростовской области на трассе застряли 33 автобуса с людьми

31 марта 2023, 06:26
Фото: 1MI
Из-за снегопада в Ростовской области на трассах застряли 33 автобуса с пассажирами

В Ростовской области из-за снегопада застряли 33 автобуса с 766 пассажирам с 30 марта

В результате аномального снегопада в четырех районах Ростовской области, где введен режим ЧС, застряли 33 автобуса с 766 пассажирами на трассах, сообщили в региональном Минтрансе.

По данным портала 161.ру, самая сложная ситуация сохраняется на трассе М-4 «Дон», где на утро 31 марта пробка составляла 30 километров. Работают 7 мобильных и 8 стационарных пунктов обогрева и питания, в них находятся 147 человек, включая 34 ребенка.

Официально не сообщается, сколько людей застряло на трассе, но сообщения в социальных сетях свидетельствуют о тысячах автомобилей, остановившихся на дороге. Спасатели продолжают расчищать дорогу и организовывать «карманы» для проезда автомобилей.

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Напомним, что в результате аномального снегопада, который накрыл Ростовскую область 30 марта, было перекрыто движение на 76 километрах дороги, отстали от графика пять поездов, без света остались почти 35 тысяч человек в 8 районах и 3 городах.

Ночью 31 марта осадки продолжались, синоптики обещают, что снег прекратится ближе к полудню.

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