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Posted Сегодня, 21:17

Published Сегодня, 21:17

Modified Сегодня, 21:36

Updated Сегодня, 21:36

Как весенний снегопад в Ростовской области превратил жизнь людей в кошмар

30 марта 2023, 21:17
Фото: 1mi
Как весенний снегопад в Ростовской области превратил жизнь людей в кошмар
Выпавший в Ростовской области снег стал причиной больших проблем для местных жителей и головной болью для властей. Почему решили ввести режим ЧС и что натворила стихия, в материале RostoGazeta.

Снег в регионе выпал в ночь на 30 марта и перевернул привычную жизнь с ног на голову. Водители не справлялись с движением и вылетали в кювет, а деревья падали из-за сильного ветра. И это только часть проблем, с которыми столкнулись люди.

Днем ситуация была еще более менее спокойной, а вечером начался настоящий кошмар.

Где нет света в Ростовской области

В нескольких районах области из-за непогоды произошли отключения электричества, которые затронули 35 тысяч человек. Это коснулось отдельных домов в Каменске-Шахтинском, Зверево, Гуково, Каменском, Красносулинском, Усть-Донецком, Орловском районах. В данный момент проводятся восстановительные работы.

Фото: 1mi
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Неспокойная ситуация сложилась и на дорогах, где массово застряли автомобили. В настоящий момент работает тяжелая техника, расчищая подступы к заблокированным машинам. Как только появится возможность — будет организован подвоз топлива, продуктов и организована при необходимости эвакуация.

Пробки в Ростовской области

Мощный снегопад в регионе спровоцировал сразу несколько автоаварий и стал причиной серьезных транспортных проблем на трассе М-4 «Дон». В результате приняли решение перекрыть движение для грузовиков, чтобы снизить нагрузку на дорогу.

Но эти меры не помогли и пробки растянулись на десятки километров, из-за чего у водителей заканчиваются бензин, вода и продукты. Проезд по объездным путям может занять несколько часов, а люди переживают, как им ночевать в холодных автомобилях.

Автолюбителей просят отказаться от выезда на трассы регионального значения.

Режим ЧС в Ростовской области

Губернатор Василий Голубев распорядился ввести режим ЧС в городе Шахты, Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах. Причиной опять же стала неблагоприятная погода.

Возле дорог начали разворачивать пункты обогрева, в том числе на 969-м, 925-м километрах трассы М-4 «Дон», а также на 362-м километре трассы А-260. Кроме того, они появились на белокалитвинском направлении — в Краснодонецком, Синегорке, Богураевском и Ясногорке.

Всего на М-4 «Дон» работают 105 спецмашин и 166 спасателей. Пока ситуация лучше не становится и принимаются меры, чтобы оказать помощь людям, оказавшимся в тяжелой ситуации.

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