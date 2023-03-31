Posted Сегодня, 21:17
Published Сегодня, 21:17
Modified Сегодня, 21:36
Updated Сегодня, 21:36
Снег в регионе выпал в ночь на 30 марта и перевернул привычную жизнь с ног на голову. Водители не справлялись с движением и вылетали в кювет, а деревья падали из-за сильного ветра. И это только часть проблем, с которыми столкнулись люди.
Днем ситуация была еще более менее спокойной, а вечером начался настоящий кошмар.
В нескольких районах области из-за непогоды произошли отключения электричества, которые затронули 35 тысяч человек. Это коснулось отдельных домов в Каменске-Шахтинском, Зверево, Гуково, Каменском, Красносулинском, Усть-Донецком, Орловском районах. В данный момент проводятся восстановительные работы.
Неспокойная ситуация сложилась и на дорогах, где массово застряли автомобили. В настоящий момент работает тяжелая техника, расчищая подступы к заблокированным машинам. Как только появится возможность — будет организован подвоз топлива, продуктов и организована при необходимости эвакуация.
Мощный снегопад в регионе спровоцировал сразу несколько автоаварий и стал причиной серьезных транспортных проблем на трассе М-4 «Дон». В результате приняли решение перекрыть движение для грузовиков, чтобы снизить нагрузку на дорогу.
Но эти меры не помогли и пробки растянулись на десятки километров, из-за чего у водителей заканчиваются бензин, вода и продукты. Проезд по объездным путям может занять несколько часов, а люди переживают, как им ночевать в холодных автомобилях.
Автолюбителей просят отказаться от выезда на трассы регионального значения.
Губернатор Василий Голубев распорядился ввести режим ЧС в городе Шахты, Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах. Причиной опять же стала неблагоприятная погода.
Возле дорог начали разворачивать пункты обогрева, в том числе на 969-м, 925-м километрах трассы М-4 «Дон», а также на 362-м километре трассы А-260. Кроме того, они появились на белокалитвинском направлении — в Краснодонецком, Синегорке, Богураевском и Ясногорке.
Всего на М-4 «Дон» работают 105 спецмашин и 166 спасателей. Пока ситуация лучше не становится и принимаются меры, чтобы оказать помощь людям, оказавшимся в тяжелой ситуации.