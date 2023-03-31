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Читатели рассказали, что с обеда 30 марта и на сегодняшний момент ситуация в зоне ЧП мало изменилась. Жители отмечают, что стоят у города Красный Сулин и помощи пока что нет до сих пор.
«Топливо много у кого закончилось, помогаем только сами себе», — отметили читатели, попавшие в снежный плен.
Также они рассказали, что ночью к ним приезжали казаки из Красного Сулина. Они забрали несколько семей на обогрев и привезли еду с горячим чаем. За это многие попавшие в огромную пробку автомобилисты их благодарят.
Ранее RostovGazeta писала, что известный климатолог Иошпа объяснил сильный снегопад в Ростовской области в конце марта.