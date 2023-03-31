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Казаки стали массово спасать застрявших на трасе М-4 «Дон» в Ростовской области

31 марта 2023, 08:00
Фото: МЧС по Ростовской области
Казаки стали массово спасать застрявших на трасе М-4 «Дон» в Ростовской области
Читатели сообщили в редакцию RostovGazeta, что спасать людей от снежного плена и увозить их на обогрев стали местные казаки.

Читатели рассказали, что с обеда 30 марта и на сегодняшний момент ситуация в зоне ЧП мало изменилась. Жители отмечают, что стоят у города Красный Сулин и помощи пока что нет до сих пор.

«Топливо много у кого закончилось, помогаем только сами себе», — отметили читатели, попавшие в снежный плен.

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Также они рассказали, что ночью к ним приезжали казаки из Красного Сулина. Они забрали несколько семей на обогрев и привезли еду с горячим чаем. За это многие попавшие в огромную пробку автомобилисты их благодарят.

Ранее RostovGazeta писала, что известный климатолог Иошпа объяснил сильный снегопад в Ростовской области в конце марта.

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