«Не было никого вообще, никто не организовал пункты обогрева, ничего. Мы сами по себе стояли посреди заносов снега и даже не понятно было, будут чистить дорогу или нет. Я надеялся только на прогноз, что через день все растает. И поэтому старался не тратить бензин. Каждые 4 часа грел машину и снова глушил», - рассказывает снежный пленник.