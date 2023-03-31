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Published Сегодня, 15:47

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Updated Сегодня, 15:49

Каждые 4 часа грел машину и глушил: ростовчанин рассказал, как провел 15 часов на М-4

31 марта 2023, 15:47
Фото: Susan Drury/cc by/flickr.com
Ростовчанин рассказал, как пережил ночь в снежном плену на трассе
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Ростовчанин Михаил Свириденко рассказал корреспонденту RostovGazeta, как ему удалось 15 часов продержаться на трассе в метель.

«Я встал посреди дороги. Передо мной стояли еще несколько машин, на дороге почти полметра снега, проехать невозможно. Чтобы бензин не палить, просто заглушил все и грелся сам как мог», - вспоминает Михаил.

Без еды и воды ростовчанин провел почти 15 часов.

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«Не было никого вообще, никто не организовал пункты обогрева, ничего. Мы сами по себе стояли посреди заносов снега и даже не понятно было, будут чистить дорогу или нет. Я надеялся только на прогноз, что через день все растает. И поэтому старался не тратить бензин. Каждые 4 часа грел машину и снова глушил», - рассказывает снежный пленник.

Максим добавляет, что успел предупредить родных о том, что дома будет не скоро, перед тем, как телефон разрядился. Они, по его словам, обещали вызвать спасателей, но никто так и не приехал.

Ранее RostovGazeta писала о том, кто виноват в заторах на М-4 «Дон» в Ростовской области.

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#Анна Ивченко#Дорога#Происшествия#Эксклюзив#Снегопад на М-4 «Дон» в Ростовской области 30-31 марта#Ростовская область#Каменск-Шахтинский#Происшествие#Транспорт#Снегопад#М-4
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