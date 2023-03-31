Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
Ростовчанин Михаил Свириденко рассказал корреспонденту RostovGazeta, как ему удалось 15 часов продержаться на трассе в метель.
«Я встал посреди дороги. Передо мной стояли еще несколько машин, на дороге почти полметра снега, проехать невозможно. Чтобы бензин не палить, просто заглушил все и грелся сам как мог», - вспоминает Михаил.
Без еды и воды ростовчанин провел почти 15 часов.
«Не было никого вообще, никто не организовал пункты обогрева, ничего. Мы сами по себе стояли посреди заносов снега и даже не понятно было, будут чистить дорогу или нет. Я надеялся только на прогноз, что через день все растает. И поэтому старался не тратить бензин. Каждые 4 часа грел машину и снова глушил», - рассказывает снежный пленник.
Максим добавляет, что успел предупредить родных о том, что дома будет не скоро, перед тем, как телефон разрядился. Они, по его словам, обещали вызвать спасателей, но никто так и не приехал.
Ранее RostovGazeta писала о том, кто виноват в заторах на М-4 «Дон» в Ростовской области.