Почему возникают пробки на М-4 «Дон»

rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:59

Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

«Бестолковая трасса»: кто виноват в заторах на М-4 «Дон» в Ростовской области

31 марта 2023, 11:59
Фото: ОНФ Ростовская область
Кто виноват в пробке на трассе М-4 «Дон»
В Ростовской области из-за снегопада на трассе М-4 «Дон» образовалась огромная пробка, в которой оказались более тысячи машин. Кто в этом виноват и какие оказались последствия, в материале RostovGazeta.

Что известно о последствиях снегопада

В четверг, 30 марта, в области выпал снег, что повлекло за собой отключения электричества и падение деревьев. Вместе с этим появились серьезные транспортные проблемы, в частности, на трассе М-4 «Дон» машины встали в пробке длиной 100 километров.

Автомобилисты всю ночь ждали возможности продолжить путь, находясь в холоде, без воды и продуктов. К утру длина пробки снизилась до 30 километров, заторы есть и сейчас.

На дорогах работает спецтехника, а власти и волонтеры организовали помощь для всех нуждающихся.

На дорогах работает спецтехника, а власти и волонтеры организовали помощь для всех нуждающихся.
Фото: ТГ канал golubev v u

Что может быть причиной пробок на М-4 «Дон»

Своим мнением на эту тему поделилась с корреспондентом RostovGazeta депутат Наталья Оськина, напомнив, что прогнозы о снегопаде были за сутки, но все равно произошел транспортный коллапс. По ее мнению, все хорошо только на бумаге, а на деле есть много проблем.

«Где все те хваленые машины, которые быстро могли расчистить снег? Более того, водители жалуются еще и на то, как бестолково сделана трасса М-4. Здесь же практически отсутствуют технологические разрывы полос для проезда машин специальных служб», — считает депутат.

Она добавила, что это мешает изменить поток автомобилей, а водители лишены возможности развернуться.

Что может быть причиной пробок на М-4 «Дон»
Видео: МЧС Ростовская область

Почему возникают пробки на М-4 «Дон»

У водителей, которые оказались заблокированы на трассе М-4 «Дон», отсутствуют удобные альтернативные маршруты, поэтому им ничего не остается, как выезжать на загруженную трассу. К примеру, объезд участка трассы займет около шести часов, а маршрут протяженность 172 километра пройдет по трассам А-270, Е-50, 60Н-176 и 60Н-50.

Часть водителей выезжали на трассу, ведущую в Белгород через Шахты, Семикаракорск, Цимлянск, Милютинскую и Кашары. Но опять же, придется потратить много времени для преодоления этого расстояния.

Читайте также:
В Ростовской области из-за последствий снегопада закрыли еще одну дорогу 31 мартаВ МЧС назвали число автомобилей, застрявших на М-4 «Дон» из-за снегопадаСнегопад не позволи десяткам поездов зайти в Ростов-на-Дону 30 марта
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Видео
Подпишитесь
«Лишь бы не закончился бензин»: чего боялись ростовчане с детьми, застряв на М-4
Сегодня, 11:48
«Дети замерзают»: люди рассказали, как выживают на М-4 «Дон» под Каменск-Шахтинском
Сегодня, 10:39
На трассе М-4 «Дон» сотрудники ДПС на руках вынесли из пробки мужчину после инсульта
Сегодня, 10:13
Эксперт Нечушкин объяснил, зачем в Ростовской области будут делать еду из медуз
Сегодня, 11:58
Губернатор Голубев назвал самый сложный участок на М-4 «Дон» в Ростовской области
Сегодня, 10:11