Почему возникают пробки на М-4 «Дон»

Своим мнением на эту тему поделилась с корреспондентом RostovGazeta депутат Наталья Оськина, напомнив, что прогнозы о снегопаде были за сутки, но все равно произошел транспортный коллапс. По ее мнению, все хорошо только на бумаге, а на деле есть много проблем.