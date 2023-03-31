Почему возникают пробки на М-4 «Дон»

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
В четверг, 30 марта, в области выпал снег, что повлекло за собой отключения электричества и падение деревьев. Вместе с этим появились серьезные транспортные проблемы, в частности, на трассе М-4 «Дон» машины встали в пробке длиной 100 километров.
Автомобилисты всю ночь ждали возможности продолжить путь, находясь в холоде, без воды и продуктов. К утру длина пробки снизилась до 30 километров, заторы есть и сейчас.
На дорогах работает спецтехника, а власти и волонтеры организовали помощь для всех нуждающихся.
Своим мнением на эту тему поделилась с корреспондентом RostovGazeta депутат Наталья Оськина, напомнив, что прогнозы о снегопаде были за сутки, но все равно произошел транспортный коллапс. По ее мнению, все хорошо только на бумаге, а на деле есть много проблем.
«Где все те хваленые машины, которые быстро могли расчистить снег? Более того, водители жалуются еще и на то, как бестолково сделана трасса М-4. Здесь же практически отсутствуют технологические разрывы полос для проезда машин специальных служб», — считает депутат.
Она добавила, что это мешает изменить поток автомобилей, а водители лишены возможности развернуться.
У водителей, которые оказались заблокированы на трассе М-4 «Дон», отсутствуют удобные альтернативные маршруты, поэтому им ничего не остается, как выезжать на загруженную трассу. К примеру, объезд участка трассы займет около шести часов, а маршрут протяженность 172 километра пройдет по трассам А-270, Е-50, 60Н-176 и 60Н-50.
Часть водителей выезжали на трассу, ведущую в Белгород через Шахты, Семикаракорск, Цимлянск, Милютинскую и Кашары. Но опять же, придется потратить много времени для преодоления этого расстояния.