Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Напомним, что тысячи автомобилей из-за снега оказались заблокированы на трассе М-4 «Дон», длина пробки на которой достигала 100 километров. Сейчас протяженность заторов снизилась до 21 километра, но ситуация остается напряженной, так как у людей нет воды, продуктов и они замерзают.
Помощь нуждающимся оказывают, как власти, так и волонтеры. В первую очередь можно позвонить в Службу-112, где операторы скоординируют дальнейшие действия.
На помощь водителям, застрявшим на трассе, направили экипажи аварийных комиссаров. Связаться с ними можно по телефону *2323.
Чтобы поговорить с волонтерами, которые сейчас работают на трассе М-4, следует звонить по номеру +79281214669.
Кроме того, телефон горячей линии открыла прокуратура. С 09.00 до 18.00 мск ежедневно по номеру 8-(863)-210-55-99 будут принимать сообщения по вопросам соблюдения прав граждан при ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий.