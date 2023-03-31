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Published Сегодня, 08:14

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Updated Сегодня, 08:16

Куда обращаться оказавшимся в снежном плену водителям на трассе М-4 «Дон»

31 марта 2023, 08:14
Фото: МАУ "КТРК "СУЛИН"
Куда обращаться оказавшимся в снежном плену водителям на трассе М-4 «Дон»
Оказавшиеся на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области водители с четверга не могут попасть домой из-за серьезных заторов. Куда они могут обратиться за помощью, в материале RostovGazeta.

Напомним, что тысячи автомобилей из-за снега оказались заблокированы на трассе М-4 «Дон», длина пробки на которой достигала 100 километров. Сейчас протяженность заторов снизилась до 21 километра, но ситуация остается напряженной, так как у людей нет воды, продуктов и они замерзают.

Помощь нуждающимся оказывают, как власти, так и волонтеры. В первую очередь можно позвонить в Службу-112, где операторы скоординируют дальнейшие действия.

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На помощь водителям, застрявшим на трассе, направили экипажи аварийных комиссаров. Связаться с ними можно по телефону *2323.

Чтобы поговорить с волонтерами, которые сейчас работают на трассе М-4, следует звонить по номеру +79281214669.

Кроме того, телефон горячей линии открыла прокуратура. С 09.00 до 18.00 мск ежедневно по номеру 8-(863)-210-55-99 будут принимать сообщения по вопросам соблюдения прав граждан при ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий.

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