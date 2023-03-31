Напомним, что тысячи автомобилей из-за снега оказались заблокированы на трассе М-4 «Дон», длина пробки на которой достигала 100 километров. Сейчас протяженность заторов снизилась до 21 километра, но ситуация остается напряженной, так как у людей нет воды, продуктов и они замерзают.