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Posted Сегодня, 11:48

Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

«Лишь бы не закончился бензин»: чего боялись ростовчане с детьми, застряв на М-4

31 марта 2023, 11:48
Фото: МЧС по РО
«Лишь бы не закончился бензин»: чего боялись ростовчане с детьми, застряв в пробке

Ростовчане рассказали, что боялись замерзнуть насмерть в заторе на М-4 "Дон" 30 марта

Только сегодня утром смогли попасть домой ростовчане, которые вчера с детьми выехали домой из Миллерово. Историю их выживания в снежном плену на трассе рассказала RostovGazeta волонтер Юлия.

По словам Юлии, оказавшиеся в пробке ростовчане с детьми, опасались только одного — лишь бы не закончился бензин. Люди боялись замерзнуть.

«Все это время они были со мной на связи, делились эмоциями. Рассказали, что пунктов обогрева по близости нигде не было. Все застрявшие в пробке очень ждали помощи. Ждали, что подвезут еду, горячий чай. Но ничего подобного, к сожалению, не произошло», — отмечает Юлия.

По ее словам, отправляясь в дорогу люди брали с собой небольшие запасы продовольствия. Но одно дело рассчитывать на время пути порядка двух часов, и совсем другое — встрять до вечера и на всю ночь.

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Волонтер добавляет, что планировала сама отправиться на помощь, чтобы хотя бы забрать детей. Но смысла в этом не было — трасса была перекрыта полностью.

«К сожалению, именно такие ситуации обнажают проблемы. Главная проблема заключается в длинных бетонных отбойниках, разделяющих двухполосную дорогу. Если бы они не были такими длинными, то можно было бы проехать. А в данном случае движение было полностью парализовано», — резюмирует волонтер.

Ранее RostovGazeta выясняла, кто виноват в заторах на дорогах в Ростовской области из-за снегопада в марте 2023 года. 

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