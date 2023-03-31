«Все это время они были со мной на связи, делились эмоциями. Рассказали, что пунктов обогрева по близости нигде не было. Все застрявшие в пробке очень ждали помощи. Ждали, что подвезут еду, горячий чай. Но ничего подобного, к сожалению, не произошло», — отмечает Юлия.