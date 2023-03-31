Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
По словам Юлии, оказавшиеся в пробке ростовчане с детьми, опасались только одного — лишь бы не закончился бензин. Люди боялись замерзнуть.
«Все это время они были со мной на связи, делились эмоциями. Рассказали, что пунктов обогрева по близости нигде не было. Все застрявшие в пробке очень ждали помощи. Ждали, что подвезут еду, горячий чай. Но ничего подобного, к сожалению, не произошло», — отмечает Юлия.
По ее словам, отправляясь в дорогу люди брали с собой небольшие запасы продовольствия. Но одно дело рассчитывать на время пути порядка двух часов, и совсем другое — встрять до вечера и на всю ночь.
Волонтер добавляет, что планировала сама отправиться на помощь, чтобы хотя бы забрать детей. Но смысла в этом не было — трасса была перекрыта полностью.
«К сожалению, именно такие ситуации обнажают проблемы. Главная проблема заключается в длинных бетонных отбойниках, разделяющих двухполосную дорогу. Если бы они не были такими длинными, то можно было бы проехать. А в данном случае движение было полностью парализовано», — резюмирует волонтер.
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