Логвиненко призвал отстранить директора «Ростовводоканала» из-за разрытий на дорогах

Согласно системе СПАРК, АО «Водоканал Ростов-на-Дону» на 74,85% принадлежит АО «Евразийский» и на 25,15% Департаменту имущественных и земельных отношений Ростова. Генеральным директором в настоящее время указан Михаил Поркошеев, в отношении которого было возбуждено уголовное дело. Компания работает с 1993 года, а ее выручка в 2021 году составила 6, 6 миллиарда рублей, при чистой прибыли — 1, 2 миллиарда рублей.