Логвиненко призвал отстранить директора «Ростовводоканала» из-за разрытий на дорогах

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
По словам сити-менеджера, после того, как водоканал восстанавливает дорожное покрытие, асфальт начинает проваливаться в этих местах. По состоянию на начало 2023 года в Ростове-на-Дону зафиксировано 850 случаев повреждения дорожного покрытия, причем более 750 из них относятся к Ростовводоканалу.
Сити-менеджер призвал ввести персональную ответственность для директора коммунального предприятия за «систематическое отклонение от юридической практики, несоблюдение постановлений администрации города, вред, причиняемый городу».
Он призвал городских чиновников отработать эту проблему с прокуратурой, сделать обращение. Кроме того, он призвал увольнять руководителей, систематически допускающих подобные нарушения, а также возлагать на них персонально-денежную ответственность.
Согласно системе СПАРК, АО «Водоканал Ростов-на-Дону» на 74,85% принадлежит АО «Евразийский» и на 25,15% Департаменту имущественных и земельных отношений Ростова. Генеральным директором в настоящее время указан Михаил Поркошеев, в отношении которого было возбуждено уголовное дело. Компания работает с 1993 года, а ее выручка в 2021 году составила 6, 6 миллиарда рублей, при чистой прибыли — 1, 2 миллиарда рублей.