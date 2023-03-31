Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Напомним, уже более суток в Ростовской области сохраняется затор на трассе М-4 «Дон», в котором не могут проехать более тысячи автомобилей.
Совсем недавно глава Новошахтинска попросил земляков отказаться от поездок за город из-за неблагоприятных погодных условий и одной из крупнейших пробок последних лет. После его примеру последовал и глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, который сообщил о затруднении движения на М-4 «Дон» к северу от города.
«Призываю жителей нашего города воздержаться от поездок в этом направлении», — попросил Алексей Логвиненко.
Ранее в Ростовской области начали искать волонтеров для доставки еды.