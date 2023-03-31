Совсем недавно глава Новошахтинска попросил земляков отказаться от поездок за город из-за неблагоприятных погодных условий и одной из крупнейших пробок последних лет. После его примеру последовал и глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, который сообщил о затруднении движения на М-4 «Дон» к северу от города.