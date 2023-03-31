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Логвиненко призвал жителей Ростова отказаться от поездок по М-4 «Дон» 31 марта

31 марта 2023, 10:28
Фото: МЧС по РО
Жителей Ростова-на-Дону призвали отказаться от поездок по М-4 «Дон» на север региона
Власти Ростова-на-Дону попросили горожан отказаться от дальних поездок по М-4 «Дон» в сторону Москвы, об этом рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Напомним, уже более суток в Ростовской области сохраняется затор на трассе М-4 «Дон», в котором не могут проехать более тысячи автомобилей.

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Совсем недавно глава Новошахтинска попросил земляков отказаться от поездок за город из-за неблагоприятных погодных условий и одной из крупнейших пробок последних лет. После его примеру последовал и глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, который сообщил о затруднении движения на М-4 «Дон» к северу от города.

«Призываю жителей нашего города воздержаться от поездок в этом направлении», — попросил Алексей Логвиненко.

Ранее в Ростовской области начали искать волонтеров для доставки еды.

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