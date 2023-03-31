- Жалко очень людей. У нас нужно штрафы вводить, кто до конца апреля переобувается на летнюю резину. Авария - и встали! Ну и власти должны были трассу перекрыть еще с утра, чтобы не было скопления такой огромной пробки. Просто все думали, что весна и снег быстро растает. Тут винить никого нельзя. Все равны, - написала дончанка в Telegram-канале под постом губернатора.