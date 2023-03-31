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Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

«Людей очень жалко»: ростовчане нашли виноватых в огромной пробке на М-4 Дон

31 марта 2023, 08:32
Фото: ТГ канал severdona
«Людей очень жалко»: ростовчане нашли виноватых в огромной пробке на М-4 Дон

Ростовчане нашли виноватых в огромной пробке на М-4 Дон в Ростовской области

Жители Ростовской области продолжают обсуждать в социальных сетях огромную пробку, в результате которой многие люди оказались в снежном плену. Многие почти сутки сидят в своих автомобилях, у них заканчивается еда, вода и бензин. Дончане пытаются найти тех, кто виноват в ситуации.

- Жалко очень людей. У нас нужно штрафы вводить, кто до конца апреля переобувается на летнюю резину. Авария - и встали! Ну и власти должны были трассу перекрыть еще с утра, чтобы не было скопления такой огромной пробки. Просто все думали, что весна и снег быстро растает. Тут винить никого нельзя. Все равны, - написала дончанка в Telegram-канале под постом губернатора. 

Фото: МЧС по Ростовской области

Другие комментаторы раскритиковали водителей фур, которые занимали обе полосы трассы. 

- А кто разрешил большегрузам занимать обе полосы, тем более в непогоду? Почему их не остановили, когда началась метель. Все легковушки давно бы уехали и не было бы такого безобразия и мучения людей, - пишет местная жительница Татьяна. 

Фото: ТГ канал severdona

Другие стали обвинять власти в нерасторопности и обрушились на них с критикой. 

- Это федеральная трасса. Трафик огромный. Власти и компетентные органы должны были подготовить все необходимое, чтобы такого не допустить. Но никто не хочет работать. Бедные люди, - прокомментировал еще один дончанин. 

Ранее RostovGazeta писала, что застрявшие в пробке на М-4 «Дон» водители теряют терпение.

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