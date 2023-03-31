Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
- Жалко очень людей. У нас нужно штрафы вводить, кто до конца апреля переобувается на летнюю резину. Авария - и встали! Ну и власти должны были трассу перекрыть еще с утра, чтобы не было скопления такой огромной пробки. Просто все думали, что весна и снег быстро растает. Тут винить никого нельзя. Все равны, - написала дончанка в Telegram-канале под постом губернатора.
Другие комментаторы раскритиковали водителей фур, которые занимали обе полосы трассы.
- А кто разрешил большегрузам занимать обе полосы, тем более в непогоду? Почему их не остановили, когда началась метель. Все легковушки давно бы уехали и не было бы такого безобразия и мучения людей, - пишет местная жительница Татьяна.
Другие стали обвинять власти в нерасторопности и обрушились на них с критикой.
- Это федеральная трасса. Трафик огромный. Власти и компетентные органы должны были подготовить все необходимое, чтобы такого не допустить. Но никто не хочет работать. Бедные люди, - прокомментировал еще один дончанин.
Ранее RostovGazeta писала, что застрявшие в пробке на М-4 «Дон» водители теряют терпение.