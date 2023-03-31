Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Министерство транспорта Ростовской области прокомментировало причины многокилометрового затора на трассе М-4 «Дон». Пробка образовалась накануне на фоне обильного снегопада. Тысячи автомобилей, грузовиков и автобусов до сих пор не могут выбраться из снежной западни.
Чиновники заверили, что дорожная техника в круглосуточном режиме очищает трассу от снега. Затор же, как рассказали в Минтрансе изданию 161.ру, образовался из-за большегрузных автомобилей на летней резине. Они не смогли преодолеть подъем и заблокировали движение на всем участке дороги.
Ранее сообщалось, что движение по трассе М-4 «Дон» восстановят в течение ближайших суток.