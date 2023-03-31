Чиновники заверили, что дорожная техника в круглосуточном режиме очищает трассу от снега. Затор же, как рассказали в Минтрансе изданию 161.ру, образовался из-за большегрузных автомобилей на летней резине. Они не смогли преодолеть подъем и заблокировали движение на всем участке дороги.