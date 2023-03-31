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Минтранс обвинил водителей на летней резине в заторах на М-4 в Ростовской области

31 марта 2023, 12:48
Фото: МЧС по РО
Минтранс обвинил водителей на летней резине в пробке на М-4 в Ростовской области
Грузовики на летней резине спровоцировали огромный затор на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, заявили в Минтрансе региона.

Министерство транспорта Ростовской области прокомментировало причины многокилометрового затора на трассе М-4 «Дон». Пробка образовалась накануне на фоне обильного снегопада. Тысячи автомобилей, грузовиков и автобусов до сих пор не могут выбраться из снежной западни.

Длина пробки на заметенной снегом трассе М-4 «Дон» уменьшилась до 21 км
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Чиновники заверили, что дорожная техника в круглосуточном режиме очищает трассу от снега. Затор же, как рассказали в Минтрансе изданию 161.ру, образовался из-за большегрузных автомобилей на летней резине. Они не смогли преодолеть подъем и заблокировали движение на всем участке дороги.

Ранее сообщалось, что движение по трассе М-4 «Дон» восстановят в течение ближайших суток.

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#Транспорт#Погода#Снегопад на М-4 «Дон» в Ростовской области 30-31 марта#Новости#Ростовская область
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