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Многокилометровая пробка образовалась на дороге из Ростова в Шахты

31 марта 2023, 14:41
Фото: ТГ канал Группа пострадавших М4
Многокилометровая пробка образовалась на дороге из Ростова в Шахты
На дороге из Ростова-на-Дону в сторону Шахт водители встали в пробке длиной несколько километров, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

По их словам водители нескольких сотен фур и автомобилей ждут открытия закрытого участка трассы М-4 «Дон». При этом со стороны Шахт в Ростов трасса полностью пустая.

Согласно данным онлайн-карт, на подъезде к Шахтам наблюдается пробка, протяженность которой составляет более восьми километров. В обратную сторону движение свободно.

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В районе Шахт начинается участок трассы М-4 «Дон», где в четверг вечером из-за снегопада образовались заторы длиной 100 километров. Сейчас протяженность пробки снизилась до 17 километров.

На трассе работает спецтехника и расчищается засыпанную снегом проезжую часть.

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