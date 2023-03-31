Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
По их словам водители нескольких сотен фур и автомобилей ждут открытия закрытого участка трассы М-4 «Дон». При этом со стороны Шахт в Ростов трасса полностью пустая.
Согласно данным онлайн-карт, на подъезде к Шахтам наблюдается пробка, протяженность которой составляет более восьми километров. В обратную сторону движение свободно.
В районе Шахт начинается участок трассы М-4 «Дон», где в четверг вечером из-за снегопада образовались заторы длиной 100 километров. Сейчас протяженность пробки снизилась до 17 километров.
На трассе работает спецтехника и расчищается засыпанную снегом проезжую часть.