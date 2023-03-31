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Published Сегодня, 06:51

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

Мокрый снег в Ростовской области будет идти до вечера 31 марта

31 марта 2023, 06:51
Фото: 1MI
В Ростовской области мокрый снег продолжит идти до вечера 31 марта

Стало известно, когда закончит идти снег на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

В Ростовской области обильный снегопад, спровоцировавший пробку на М-4 «Дон» продолжит идти до 1 апреля, об этом сообщили синоптики Ростовского гидрометцентра.

Метеорологи СК УГМС сообщили, что в большей части Ростовской области 31 марта сохранятся осадки в виде дождя и мокрого снега, которые будут сопровождаться грозой, градом, гололедицей и порывистым ветром скорость 20 метров в секунду.

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Синоптики уточняют, что в регионе будет наблюдаться налипание мокрого снега на проводах и деревьев, а трассу покроет коркой льда из тающего снега и дождя. Эксперты добавили, что по южной половине региона воздух охладится до -1 — -6 градусов, однако днем температура может подняться до +7 градусов.

К ночи в регионе должно распогодиться, и 1 апреля встретит дончан сухой погодой без осадков с температурой воздуха +5 градусов.

Напомним, ранее из-за снегопада десятки автомобилей на сутки застряли на трассе М-4 «Дон».

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