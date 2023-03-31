Синоптики уточняют, что в регионе будет наблюдаться налипание мокрого снега на проводах и деревьев, а трассу покроет коркой льда из тающего снега и дождя. Эксперты добавили, что по южной половине региона воздух охладится до -1 — -6 градусов, однако днем температура может подняться до +7 градусов.