Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Метеорологи СК УГМС сообщили, что в большей части Ростовской области 31 марта сохранятся осадки в виде дождя и мокрого снега, которые будут сопровождаться грозой, градом, гололедицей и порывистым ветром скорость 20 метров в секунду.
Синоптики уточняют, что в регионе будет наблюдаться налипание мокрого снега на проводах и деревьев, а трассу покроет коркой льда из тающего снега и дождя. Эксперты добавили, что по южной половине региона воздух охладится до -1 — -6 градусов, однако днем температура может подняться до +7 градусов.
К ночи в регионе должно распогодиться, и 1 апреля встретит дончан сухой погодой без осадков с температурой воздуха +5 градусов.
Напомним, ранее из-за снегопада десятки автомобилей на сутки застряли на трассе М-4 «Дон».