Музей истории Ростова пополнился новыми предметами

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
В этот раз количество предполагаемых выставочных экспонатов увеличилась на 100, добавив к ним документы Ростовской-на-Дону Городской Управы начала XX века, рисунки донского художника Виталия Маркина, набор стеклянных аптечных и парфюмерных пузырьков и многое другое.
- В настоящее время коллекция Музея насчитывает более 4 тысяч экспонатов. В 2024 году предметы, подаренные горожанами, войдут в масштабную экспозицию музея, посвященную 275-летию города Ростова-на-Дону, - сообщил глава Администрации Ростова Алексей Логвиненко.
Также директор музея истории Ростова-на-Дону Сергей Гордиенко рассказал о включении предметов в государственный музейный фонд России:
- Более 600 предметов из тех, что уже есть в музее, мы включили в государственный музейный фонд РФ. За прошлый год, мы включили больше предметов, чем любой другой муниципальный музей и эти темпы будут только нарастать, — пояснил Сергей Гордиенко.
Он добавил, что люди, которые передают предметы в музей, становятся сопричастными к его созданию. Отдельно некоторые вещи могут не представлять интереса, но когда мы говорим о них с позиции владельца или создателя, они сразу начинают играть другими красками. К таким вещам можно отнести записную книжку профессора Смирнова, где есть строки, очерки, намеки на работы по краеведению и в составе музея она станет своеобразной жемчужиной.
Огромный вклад в развитие городского музея уже внесли многие ростовчане. Среди низ коллекционер Сергей Фокин, искусствовед Ирина Гуржиева, археолог Игорь Парусимов, член Общественной палаты Ростова-на-Дону Елена Смирнова, член Союза писателей и заведующая отделом Центральной городской библиотеки им. М. Горького Антонина Попова, ведущий инженер-исследователь учреждения культуры РО «Донское наследие» Александр Харченко, заместитель начальника Управления культуры города Ростова-на-Дону Ирина Водяник.
Выставка уже приходит на постоянной основе в части музея “Россия — моя история”, расположенного по проспекту Шолохова, 31 И. Здесь выставляются картины ростовских художников, предметы быта и личные вещи известных ростовчан.
В руководстве музея истории города поясняют, что для хорошего функционирования необходимо накопить 50-60 тысяч предметов и именно к таким показателям и будет стремиться музей, создаваемый не только его хранителями, но и каждым жителем донской столицы.
Ранее стало известно, что экспонаты будущего музея истории Ростова будут хранить в Змиёвской балке.