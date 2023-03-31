Музей истории Ростова пополнился новыми предметами



Он добавил, что люди, которые передают предметы в музей, становятся сопричастными к его созданию. Отдельно некоторые вещи могут не представлять интереса, но когда мы говорим о них с позиции владельца или создателя, они сразу начинают играть другими красками. К таким вещам можно отнести записную книжку профессора Смирнова, где есть строки, очерки, намеки на работы по краеведению и в составе музея она станет своеобразной жемчужиной.