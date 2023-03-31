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Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

На трассе М-4 «Дон» сотрудники ДПС на руках вынесли из пробки мужчину после инсульта

31 марта 2023, 10:13
Фото: ГИБДД по РО
Сотрудники ДПС спасли обездвиженного мужчину из пробки на М-4 «Дон» 31 марта
В Ростовской области сотрудники ДПС вынесли на руках из пробки на М-4 «Дон» мужчину, пережившего инсульт, об этом рассказали в пресс-службе донского УГИБДД.

В пятницу, 31 марта, в Каменском районе Ростовской сотрудники Госавтоинспекции спасли мужчину, которому стало плохо на автодороге М-4 «Дон», где образовалась большая пробка из-за аномального снегопада.

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По сообщению местных СМИ, мужчина ехал в автомобиле Kia Rio, когда испытал резкое ухудшение самочувствия. Его дочь, которая находилась рядом, обратилась за помощью к сотрудникам Госавтоинспекции. Поскольку мужчина недавно пережил инсульт и не мог самостоятельно передвигаться, замкомандира первого взвода второй роты Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД №2 майор полиции Владимир Какряцкий и старший инспектор ДПС старший лейтенант полиции Олег Гетманов решили перенести его на сотни метров на покрывале.

Благодаря помощи инспекторов, дончанин смог получить необходимую медпомощь, и теперь его жизнь находится вне опасности.

Ранее в больнице Каменска-Шахтинского также приняли роды у девушки, которая стояла в пробке с 30 марта.

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