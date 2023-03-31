По сообщению местных СМИ, мужчина ехал в автомобиле Kia Rio, когда испытал резкое ухудшение самочувствия. Его дочь, которая находилась рядом, обратилась за помощью к сотрудникам Госавтоинспекции. Поскольку мужчина недавно пережил инсульт и не мог самостоятельно передвигаться, замкомандира первого взвода второй роты Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД №2 майор полиции Владимир Какряцкий и старший инспектор ДПС старший лейтенант полиции Олег Гетманов решили перенести его на сотни метров на покрывале.