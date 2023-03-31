Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
В пятницу, 31 марта, в Каменском районе Ростовской сотрудники Госавтоинспекции спасли мужчину, которому стало плохо на автодороге М-4 «Дон», где образовалась большая пробка из-за аномального снегопада.
По сообщению местных СМИ, мужчина ехал в автомобиле Kia Rio, когда испытал резкое ухудшение самочувствия. Его дочь, которая находилась рядом, обратилась за помощью к сотрудникам Госавтоинспекции. Поскольку мужчина недавно пережил инсульт и не мог самостоятельно передвигаться, замкомандира первого взвода второй роты Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД №2 майор полиции Владимир Какряцкий и старший инспектор ДПС старший лейтенант полиции Олег Гетманов решили перенести его на сотни метров на покрывале.
Благодаря помощи инспекторов, дончанин смог получить необходимую медпомощь, и теперь его жизнь находится вне опасности.
Ранее в больнице Каменска-Шахтинского также приняли роды у девушки, которая стояла в пробке с 30 марта.