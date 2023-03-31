Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
В Госавтоинспекции сообщили о восстановлении движения на трассе М-4 «Дон» в Каменском и Красносулинском районах Ростовской области. На участке с 905 по 944 километр транспорт двигается плотным потоком. Помощь водителям оказывают автоинспекторы.
Автомобилистам рекомендуют соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал. Водителям большегрузов в ГИБДД посоветовали отдохнуть и ни в коем случае не продолжать путь в утомленном состоянии.
Ранее ростовчанин рассказал, как провел 15 часов в пробке на трассе М-4 «Дон».