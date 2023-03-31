rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:36

Published Сегодня, 17:36

Modified Сегодня, 17:38

Updated Сегодня, 17:38

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области открыли движение по проблемному участку

31 марта 2023, 17:36
Фото: Правительство Ростовской области
Движение восстановили на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области
Движение восстановлено на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, сообщили в ГИБДД России по региону.

В Госавтоинспекции сообщили о восстановлении движения на трассе М-4 «Дон» в Каменском и Красносулинском районах Ростовской области. На участке с 905 по 944 километр транспорт двигается плотным потоком. Помощь водителям оказывают автоинспекторы.

Мокрый снег в Ростовской области будет идти до вечера 31 марта
Узнать подробнее

Автомобилистам рекомендуют соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал. Водителям большегрузов в ГИБДД посоветовали отдохнуть и ни в коем случае не продолжать путь в утомленном состоянии.

Ранее ростовчанин рассказал, как провел 15 часов в пробке на трассе М-4 «Дон».

Читайте также:
Каждые 4 часа грел машину и глушил: ростовчанин рассказал, как провел 15 часов на М-4На улицах в Ростове-на-Дону начались потопы из-за растаявшего снега днем с 31 марта«Это аномалия»: ростовчан удивил выпавший 30 марта снег
#Виктория Прутковская#Снегопад на М-4 «Дон» в Ростовской области 30-31 марта#Новости
Подпишитесь
В Ростовской области нашли виновных в снежных заторах на М-4 и недосчитались врачей
Сегодня, 16:35
Голубев доложил о восстановлении электроснабжения в Ростовской области 31 марта
Сегодня, 17:44
Каждые 4 часа грел машину и глушил: ростовчанин рассказал, как провел 15 часов на М-4
Сегодня, 15:47
Спасатель Белков рассказал, как автомобилистам пережить снежный апокалипсис на М-4
Сегодня, 15:51
Власти Ростова призвали жителей массово вакцинироваться от кори
Сегодня, 17:08
«Живые люди»: ростовчане мучаются от жажды и холода на трассе Гуково-Новошахтинск
Сегодня, 15:31