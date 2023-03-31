В Госавтоинспекции сообщили о восстановлении движения на трассе М-4 «Дон» в Каменском и Красносулинском районах Ростовской области. На участке с 905 по 944 километр транспорт двигается плотным потоком. Помощь водителям оказывают автоинспекторы.