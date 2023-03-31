Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Напомним, что в четверг, 30 марта, выпал снег, которым засыпало автомобили, дороги и тротуары. Теперь началось потепление и вся эта снежная масса стала таять.
В результате появились лужи, а после некоторые дороги совсем скрылись под водой. Очевидцы рассказали 1Rnd, что на Социалистической, Шаумяна и ниже к рынку все тротуары в снежной каше, а дороги затоплены и воды здесь по колено.
Отмечается, что гигантские лужи образовались на ЗЖМ и СЖМ.
Ранее ростовчане заявили о непрекращающемся четыре года потопе на Таганрогской.