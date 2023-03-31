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На улицах в Ростове-на-Дону начались потопы из-за растаявшего снега днем с 31 марта

31 марта 2023, 13:50
Фото: ВК "Ростов-Главный"
На улицах в Ростове-на-Дону начались потопы из-за растаявшего снега днем с 31 марта
В Ростове-на-Дону из-за потепления и большого количества выпавших осадков начались подтопления улиц, сообщили местные жители.

Напомним, что в четверг, 30 марта, выпал снег, которым засыпало автомобили, дороги и тротуары. Теперь началось потепление и вся эта снежная масса стала таять.

В результате появились лужи, а после некоторые дороги совсем скрылись под водой. Очевидцы рассказали 1Rnd, что на Социалистической, Шаумяна и ниже к рынку все тротуары в снежной каше, а дороги затоплены и воды здесь по колено. 

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Отмечается, что гигантские лужи образовались на ЗЖМ и СЖМ. 

Ранее ростовчане заявили о непрекращающемся четыре года потопе на Таганрогской. 

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#Илья Протвинов#Происшествие#Происшествия#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Видео
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