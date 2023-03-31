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Posted Сегодня, 05:17

Published Сегодня, 05:17

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

Под Ростовом с перекрытого из-за снега участка М-4 «Дон» эвакуировали 20 человек

31 марта 2023, 05:17
Фото: 1mi
В Ростовской области эвакуировали 20 человек, оказавшихся в снежном плену, сообщил губернатор Василий Голубев.

Из-за выпавшего 30 марта снега оказалось заблокировано движение на трассе М-4 «Дон». Длина пробок достигала 100 километров, из-за чего потребовалась помощь людям.

Известно, что всего эвакуировали 20 человек, для остальных организовали доставку продуктов. Кроме того, на дорогах развернуты пункты обогрева, где помощь оказывают всем, кому она требуется.

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Из-за последствий стихии пришлось ввести режим ЧС в нескольких территориях. Всего задействовали более 200 человек, которые пытаются нормализовать ситуацию.

Расширенный материал о случившемся читайте по ссылке.

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