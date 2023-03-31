Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Из-за выпавшего 30 марта снега оказалось заблокировано движение на трассе М-4 «Дон». Длина пробок достигала 100 километров, из-за чего потребовалась помощь людям.
Известно, что всего эвакуировали 20 человек, для остальных организовали доставку продуктов. Кроме того, на дорогах развернуты пункты обогрева, где помощь оказывают всем, кому она требуется.
Из-за последствий стихии пришлось ввести режим ЧС в нескольких территориях. Всего задействовали более 200 человек, которые пытаются нормализовать ситуацию.
Расширенный материал о случившемся читайте по ссылке.