Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Напомним, уже почти сутки трасса М-4 «Дон» стоит в колоссальной пробке. За время дорожного затора власти успели срезать несколько ограждений, организовать пункты обогрева и подвоз еды, кроме того, на участках магистрали в Каменском районе регистрировали отдельные ДТП.
Жители Ростовской области продолжают терять терпение из-за невозможности выехать с трассы, а испуганные земляки ищут своих близких, с которыми потеряли связь несколько часов назад.
«Как можно комментировать не работу тех, кто до этого всё довёл? Только нецензурной лексикой!», «Согласен полностью, полное бездействие практически с утра и до ночи, ждали все они…», «981-й км. М-4 „Дон“. х. Пролетарка. Стоим намертво уже больше шести часов», «Откройте трассу! Вы что издеваетесь над людьми?», — негодуют дончане.
«Ребята, не знаю точно где, на Владимировской трассе, стоит автобус с часу дня, совсем не двигается, связи нет, люди уже больше 18 часов без еды, тепла, воды, спасите их, пожалуйста. Автобус маршрута „Шахты–Зверево“ через Владимировскую. Там поле, ничего нет, ни кафешек, ни отелей, ни заправок. И помощи тоже нет. Храни вас Бог. Последний звонок от отца был 22.30, сказал, что сильно замёрзли все», — рассказали дончане, ищущие своих близких.
«Еду и воду принесли в 6.30 утра. Мы лично выехали с пробке в 8.30. Выпускают только в одну сторону. В сторону Ростова», — прокомментировали ситуацию на дороге автомобилисты.