«Ребята, не знаю точно где, на Владимировской трассе, стоит автобус с часу дня, совсем не двигается, связи нет, люди уже больше 18 часов без еды, тепла, воды, спасите их, пожалуйста. Автобус маршрута „Шахты–Зверево“ через Владимировскую. Там поле, ничего нет, ни кафешек, ни отелей, ни заправок. И помощи тоже нет. Храни вас Бог. Последний звонок от отца был 22.30, сказал, что сильно замёрзли все», — рассказали дончане, ищущие своих близких.