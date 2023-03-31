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Президент «Норникеля»: Серный проект даст результаты уже в 2023 году

31 марта 2023, 16:51
Фото: 1MI
Президент компании «Норникель» Владимир Потанин сообщил о ходе реализации проекта по утилизации диоксида серы на Надеждинском металлургическом заводе в Норильске. Первые результаты ожидают получить уже в конце текущего года.

Серная программа представляет собой проект утилизации диоксида серы на Надеждинском металлургическом и Медном заводах, которые входят в Заполярный филиал «Норникеля», с получением серной кислоты и ее дальнейшей нейтрализацией известняком с изготовлением гипса. Благодаря этому проекту выбросы в Норильске сократятся на 45% по итогам 2023 года, а на втором этапе, после 2025 года, уменьшатся на 90%. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент готовность объекта на Надеждинском заводе составляет 75%. После завершения пусконаладочных работ можно будет приступать к улавливанию газа. Ориентировочно это произойдет в конце сентября. В четвертом квартале ожидается первый результат, отметил Потанин.

Глава «Норникеля» рассказал о своем визите на объект нейтрализации серной кислоты на заводе. Он сообщил о планах до конца 2023 года ввести в эксплуатацию первую линию и пообещал, что с этого момента начнется сокращение выбросов серы в атмосферу.

Что касается реализации проекта на Медном заводе, то, по словам Потанина, ее сроки, возможно, сдвинутся на два года. Сейчас выполняется перепроектирование.

«Норильский никель» — это диверсифицированная горно-металлургическая компания. Ее производственные подразделения располагаются в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.

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