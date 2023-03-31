Президент «Норникеля»: Серный проект даст результаты уже в 2023 году

Серная программа представляет собой проект утилизации диоксида серы на Надеждинском металлургическом и Медном заводах, которые входят в Заполярный филиал «Норникеля», с получением серной кислоты и ее дальнейшей нейтрализацией известняком с изготовлением гипса. Благодаря этому проекту выбросы в Норильске сократятся на 45% по итогам 2023 года, а на втором этапе, после 2025 года, уменьшатся на 90%. Об этом сообщает ТАСС.