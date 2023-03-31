Госэкспертиза одобрила проект реконструкции объекта водного транспорта в Таганроге на улице Портовой, 2Г. Рядом с этим местом расположена городская набережная. Сам проектируемый объект будет включать в себя учебный корпус, гараж-эллинг, причальную стенку и слип. Сообщается, что также там разместят причалы для маломерных судов и здание яхт-клуба с гостиничными номерами.