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Updated Сегодня, 16:37

Причал с яхт-клубом появится на набережной Таганрога

31 марта 2023, 16:35
Фото: 1MI
В Таганроге появится причал с яхт-клубом
В Таганроге одобрили проект строительства причала с яхт-клубом на городской набережной, сообщается на сайте Госэкспертизы.

Госэкспертиза одобрила проект реконструкции объекта водного транспорта в Таганроге на улице Портовой, 2Г. Рядом с этим местом расположена городская набережная. Сам проектируемый объект будет включать в себя учебный корпус, гараж-эллинг, причальную стенку и слип. Сообщается, что также там разместят причалы для маломерных судов и здание яхт-клуба с гостиничными номерами.

Экспертной организацией выступила компания «Сертпромтест». Застройщиком указана ООО «Континент».

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Сервис «СПАРК» сообщает, что компания «Континент» зарегистрирована в Москве. Она специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Ее гендиректором является Сергей Золотаревский. «Континент» занимается строительство порядка восьми лет. Доходы компании, по последним данным, превышают два миллиарда рублей в год.

Ранее для туристического кластера «Приазовье» в Таганроге выделили 19 участков земли.

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#Алина Заярная#Транспорт#Строительство#Бизнес#Новости
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