Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
Госэкспертиза одобрила проект реконструкции объекта водного транспорта в Таганроге на улице Портовой, 2Г. Рядом с этим местом расположена городская набережная. Сам проектируемый объект будет включать в себя учебный корпус, гараж-эллинг, причальную стенку и слип. Сообщается, что также там разместят причалы для маломерных судов и здание яхт-клуба с гостиничными номерами.
Экспертной организацией выступила компания «Сертпромтест». Застройщиком указана ООО «Континент».
Сервис «СПАРК» сообщает, что компания «Континент» зарегистрирована в Москве. Она специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Ее гендиректором является Сергей Золотаревский. «Континент» занимается строительство порядка восьми лет. Доходы компании, по последним данным, превышают два миллиарда рублей в год.
Ранее для туристического кластера «Приазовье» в Таганроге выделили 19 участков земли.