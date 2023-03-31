Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Напомним, с утра 30 марта жители Ростовской области оказались в снежном плену на трассе М-4 «Дон», несмотря на то, что движение открыли в обе стороны, для проезда остается заблокирован огромный участок трассы от реки Аюты в пригороде Шахт до Тарасовского района.
Сервис «Яндекс. Карты» сообщает, что объезд этого участка трассы займет около шести часов, а маршрут протяженность 172 километра пройдет по трассам А-270, Е-50, 60Н-176 и 60Н-50 через населенные пункты Углеродовский и Волченский.
Между тем, водители, застрявшие на трассе, сообщили, что выехали на трассу, ведущую в Белгород через Шахты, Семикаракорск, Цимлянск, Милютинскую и Кашары.
«Осталось до Миллерово 80 километров. Дальше будем смотреть по ситуации, как двигаться на Белгород, кто тут узнавал. Дорога нормальная, асфальт, едем на лете. Заправки есть, народа нет, движения толком тоже», — рассказали автомобилисты.
«Едем в Ростов в объезд через глубочку. Уже к Каменску подъезжаем», — сообщают водители.
«Мы едем в объезд на Ростов через Астахов», — поделились водители.
«Ребята, у кого есть возможность развернуться и изменить планы, лучше разворачивайте и меняйте. Пробка длиной не 30 километров, как пишут в новостях, а во все 100-150. Вы будете стоять очень долго, или вариант искать объезд», - рассказали очевидцы.