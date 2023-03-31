rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:47

Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 08:49

Updated Сегодня, 08:49

«Пробка все 150 км»: застрявшие на М-4 водители делятся вариантами объезда трассы

31 марта 2023, 08:47
Фото: Ольга Николаевна / ТГ канал Группа пострадавших М4
В Ростове на объезд заблокированной трассы М-4 «Дон» потребуется 6 часов

Дончане подсказали, как объехать пробку на М-4 «Дон» 31 марта

В Ростовской области уже около суток дончане и гости региона продолжают стоять в пробке на трассе М-4 «Дон», альтернативные пути проезда изданию подсказали автомобилисты и сервис «Яндекс. Карты».

Напомним, с утра 30 марта жители Ростовской области оказались в снежном плену на трассе М-4 «Дон», несмотря на то, что движение открыли в обе стороны, для проезда остается заблокирован огромный участок трассы от реки Аюты в пригороде Шахт до Тарасовского района.

Сервис «Яндекс. Карты» сообщает, что объезд этого участка трассы займет около шести часов, а маршрут протяженность 172 километра пройдет по трассам А-270, Е-50, 60Н-176 и 60Н-50 через населенные пункты Углеродовский и Волченский.

Фото: Яндекс. Карты.

Между тем, водители, застрявшие на трассе, сообщили, что выехали на трассу, ведущую в Белгород через Шахты, Семикаракорск, Цимлянск, Милютинскую и Кашары.

«Осталось до Миллерово 80 километров. Дальше будем смотреть по ситуации, как двигаться на Белгород, кто тут узнавал. Дорога нормальная, асфальт, едем на лете. Заправки есть, народа нет, движения толком тоже», — рассказали автомобилисты.

Альтернативный маршрут от автомобилистов
Фото: Трасса М4 Дон - Чат

«Едем в Ростов в объезд через глубочку. Уже к Каменску подъезжаем», — сообщают водители.

«Мы едем в объезд на Ростов через Астахов», — поделились водители.

«Ребята, у кого есть возможность развернуться и изменить планы, лучше разворачивайте и меняйте. Пробка длиной не 30 километров, как пишут в новостях, а во все 100-150. Вы будете стоять очень долго, или вариант искать объезд», - рассказали очевидцы.

Видео: ТГ канал Группа пострадавших М4
Читайте также:
Куда обращаться оказавшимся в снежном плену водителям на трассе М-4 «Дон»В МЧС назвали число автомобилей, застрявших на М-4 «Дон» из-за снегопада«Полное бездействие»: застрявшие в пробке на М-4 «Дон» водители теряют терпение
#Надежда Пустяк#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Каменск-Шахтинский#Семикаракорск#Шахты#Новочеркасск#Новошахтинск#Каменский район#Снегопад на М-4 «Дон» в Ростовской области 30-31 марта#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#Городская среда#Транспорт#Дорога#Дтп#МЧС#Снегопад#Видео
Подпишитесь
Циркуляция атмосферы: климатолог Иошпа объяснил сильный снегопад в Ростовской области
Сегодня, 07:19
«Полное бездействие»: застрявшие в пробке на М-4 «Дон» водители теряют терпение
Сегодня, 07:30
Что с ней — неизвестно: врачи не могут добраться к застрявшей на М-4 «Дон» беременной
Сегодня, 07:20
Стоит ли ждать снегопад на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области в ближайшие дня
Сегодня, 07:09
Ростовский эксперт Сухарь оценил идею массово отправлять мигрантов в ЧВК «Вагнер»
Сегодня, 06:54
Весенний сад зацветет пышным цветом в Ростове-на-Дону
28 марта 07:22