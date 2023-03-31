«Ребята, у кого есть возможность развернуться и изменить планы, лучше разворачивайте и меняйте. Пробка длиной не 30 километров, как пишут в новостях, а во все 100-150. Вы будете стоять очень долго, или вариант искать объезд», - рассказали очевидцы.