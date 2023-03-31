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Posted Сегодня, 04:18

Published Сегодня, 04:18

Modified Сегодня, 04:21

Updated Сегодня, 04:21

Прокуратура прокомментировала вызванную снегопадом ЧС в Ростовской области

31 марта 2023, 04:18
Фото: 1mi
В Ростовской области находится под контролем соблюдение уполномоченными органами прав граждан, оказавшихся на заблокированных из-за снегопада трассах, сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, что из-за выпавшего 30 марта снега парализовало движение на участках трассы М-4 «Дон». Ближе к ночи длина заторов составляла 100 километров, теперь она сократилась до 30 километров.

Люди оказались в снежной ловушке, поэтому для них организовали пункты обогрева. На дорогах работает спецтехника для создания карманов, через которые могут проехать легковые автомобили.

До 100 километров выросла пробка на трассе М-4 «Дон» из-за снегопада
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«Прокуратурой проводится надзорное сопровождение хода и результатов проведения аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий сильного снегопада», — прокомментировали в надзорном ведомстве.

Расширенный материал о произошедшем читайте по ссылке.

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