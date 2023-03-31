Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Напомним, что из-за выпавшего 30 марта снега парализовало движение на участках трассы М-4 «Дон». Ближе к ночи длина заторов составляла 100 километров, теперь она сократилась до 30 километров.
Люди оказались в снежной ловушке, поэтому для них организовали пункты обогрева. На дорогах работает спецтехника для создания карманов, через которые могут проехать легковые автомобили.
«Прокуратурой проводится надзорное сопровождение хода и результатов проведения аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий сильного снегопада», — прокомментировали в надзорном ведомстве.
Расширенный материал о произошедшем читайте по ссылке.