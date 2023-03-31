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Published Сегодня, 04:29

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Updated Сегодня, 04:34

Пункты обогрева и временного размещения развернули в Ростовской области 31 марта

31 марта 2023, 04:29
Фото: 1mi
В Ростовской области для помощи людям в условиях выпавшего снега развернули пункты обогрева и временного размещения, сообщил в Telegram-канал губернатор Василий Голубев.

Напомним, что из-за выпавшего снега появились огромные заторы на трассе М-4 «Дон», длина которых достигала 100 километров. Ближе к утру протяженность пробок сократилась до 30 километров.

«Всего появились 8 пунктов обогрева и питания, 7 пунктов временного размещения, в которых находятся дети. За это время эвакуировали 20 человек», — прокомментировал глава региона.

Отмечается, что для нуждающихся организовали доставку продуктов. Всего к ликвидации последствий ЧС привлекли более 200 человек.

Расширенный материал о произошедшем читайте по ссылке.

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