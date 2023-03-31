Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
Напомним, что из-за выпавшего снега появились огромные заторы на трассе М-4 «Дон», длина которых достигала 100 километров. Ближе к утру протяженность пробок сократилась до 30 километров.
«Всего появились 8 пунктов обогрева и питания, 7 пунктов временного размещения, в которых находятся дети. За это время эвакуировали 20 человек», — прокомментировал глава региона.
Отмечается, что для нуждающихся организовали доставку продуктов. Всего к ликвидации последствий ЧС привлекли более 200 человек.
Расширенный материал о произошедшем читайте по ссылке.