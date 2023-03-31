Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Напомним, что из-за начавшегося снегопада около 35 тысяч человек остались без электричества, а на трассе М-4 «Дон» образовались пробки. Сейчас длина заторов достигает 21 километра.
«В Каменске-Шахтинском проводятся работы по восстановлению линий электроснабжения, работы котельных и уборке упавших деревьев. С 10 утра в городе действует режим ЧС», — уточнили в мэрии.
Местных жителей попросили не пользоваться личным транспортом и не парковать автомобили на дороге.
Добавим, что режим ЧС действует сразу в нескольких территориях региона.