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Published Сегодня, 09:01

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Режим ЧС ввели в Каменске-Шахтинском с 31 марта

31 марта 2023, 09:01
Фото: ТГ канал Группа помощи М4
Режим ЧС ввели в Каменске-Шахтинском с 31 марта
В Каменске-Шахтинском из-за последствий снегопада ввели режим ЧС с утра пятницы, 31 марта, сообщили в администрации города.

Напомним, что из-за начавшегося снегопада около 35 тысяч человек остались без электричества, а на трассе М-4 «Дон» образовались пробки. Сейчас длина заторов достигает 21 километра.

«В Каменске-Шахтинском проводятся работы по восстановлению линий электроснабжения, работы котельных и уборке упавших деревьев. С 10 утра в городе действует режим ЧС», — уточнили в мэрии.

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Видео: ТГ канал Подслушано в Каменске

Местных жителей попросили не пользоваться личным транспортом и не парковать автомобили на дороге.

Добавим, что режим ЧС действует сразу в нескольких территориях региона.

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