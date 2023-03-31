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Published Сегодня, 07:57

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Updated Сегодня, 07:59

Российский космонавт Константин Борисов полетит на МКС в августе

31 марта 2023, 07:57
Константин Борисов полетит на Международную космическую станцию в августе 2023 года.

31 марта госкорпорация "Роскосмос" объявила, что Константин Борисов будет отправлен на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon в рамках соглашения о перекрестных полетах между "Роскосмосом" и NASA, - сообщают Известия.

Вместе с ним в экипаж миссии войдут астронавт NASA Жасмин Могбели, Европейского космического агентства Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава. Полет на МКС запланирован на середину августа.

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