Российский космонавт Константин Борисов полетит на МКС в августе

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 07:59
31 марта госкорпорация "Роскосмос" объявила, что Константин Борисов будет отправлен на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon в рамках соглашения о перекрестных полетах между "Роскосмосом" и NASA, - сообщают Известия.
Вместе с ним в экипаж миссии войдут астронавт NASA Жасмин Могбели, Европейского космического агентства Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава. Полет на МКС запланирован на середину августа.