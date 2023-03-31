Posted Сегодня, 21:32
Published Сегодня, 21:32
Modified Сегодня, 21:35
Updated Сегодня, 21:35
В группе «Ростов. Главный» в социальных сетях размещена видеозапись, на которой слышны два громких хлопка. Сделано видео якобы на проспекте Королева в Ростове 30 марта около 22-20 часов.
В комментариях горожане скептически отнеслись к данному сообщению.
— На новый год много раз ПВО работало и самолеты звуковой барьер переходили, в каждом дворе. Вы на каждый шорох будете кипишь поднимать, — отметил один из комментаторов, намекая на то, что это был фейерверк.
— Ничего не слышали, — заявил другой ростовчанин.
Официальной информации по этому поводу нет.
Ранее RostovGazeta писала, что спасатель Белков рассказал, что нужно делать жителям Ростова во время взрыва.