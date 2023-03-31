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Posted Сегодня, 21:32

Published Сегодня, 21:32

Modified Сегодня, 21:35

Updated Сегодня, 21:35

Ростовчане заявили о звуках похожих на взрывы на Северном 30 марта

30 марта 2023, 21:32
В социальных сетях появилось видео, на котором слышны два взрыва. Как утверждается, запись сделана на проспекте Королева в Ростове.

В группе «Ростов. Главный» в социальных сетях размещена видеозапись, на которой слышны два громких хлопка. Сделано видео якобы на проспекте Королева в Ростове 30 марта около 22-20 часов.

В комментариях горожане скептически отнеслись к данному сообщению.

— На новый год много раз ПВО работало и самолеты звуковой барьер переходили, в каждом дворе. Вы на каждый шорох будете кипишь поднимать, — отметил один из комментаторов, намекая на то, что это был фейерверк.

— Ничего не слышали, — заявил другой ростовчанин.

Официальной информации по этому поводу нет.

Ранее RostovGazeta писала, что спасатель Белков рассказал, что нужно делать жителям Ростова во время взрыва.

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