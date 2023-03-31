Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
В беседе с представителями ООО «УК Первая» в Ростове выяснилось, что вместо фактически потребленных киловатт, управляющая компания в квитанции вписывала норматив. А он — на десятки киловатт больше. Логичного объяснения этому от УК добиться не удалось.
Согласно первой озвученной версии, причиной начисления оплаты по нормативу стал старый счетчик. Однако, по факту, счетчик был установлен и прошел поверку в 2020 году.
Вторая версия говорит о том, что технологии передачи в УК данных о потребленных киловаттах дали сбой — обходчик не получал смс-сообщения.
Выяснить, почему на протяжении четырех месяцев ростовчанину приходили завышенные счета за свет — не удалось. Заявление подано, информация уточняется.
Однако это далеко не первый случай, когда данная УК заявляет в квитанциях некорректные данные. Еще один житель дома жаловался, что ему приписали объемы потребленной воды. Правда, после обращения в управляющую компанию ему выполнили перерасчет.
Ранее RostovGazeta сообщала, как матери-одиночке в Ростове насчитали к оплате за воду свыше 80 тысяч рублей за месяц.