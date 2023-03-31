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Published Сегодня, 08:59

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Updated Сегодня, 09:22

Ростовчане стали массово жаловаться на приписки УК в платежах за коммунальные услуги

31 марта 2023, 08:59
Фото: 1MI
Ростовчане стали массово жаловаться на приписки УК в платежах за коммунальные услуги
Счета за коммунальные услуги стремительно растут. Однако не всегда огромные суммы обусловлены ростом тарифов. Корреспондент RostovGazeta обнаружил, что к стоимости электричества в платежках управляющая компания ООО «УК Первая» якобы вписывает лишние киловатты.

В беседе с представителями ООО «УК Первая» в Ростове выяснилось, что вместо фактически потребленных киловатт, управляющая компания в квитанции вписывала норматив. А он — на десятки киловатт больше. Логичного объяснения этому от УК добиться не удалось.

Согласно первой озвученной версии, причиной начисления оплаты по нормативу стал старый счетчик. Однако, по факту, счетчик  был установлен и прошел поверку в 2020 году.

Вторая версия говорит о том, что технологии передачи в УК данных о потребленных киловаттах дали сбой — обходчик не получал смс-сообщения.

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Выяснить, почему на протяжении четырех месяцев ростовчанину приходили завышенные счета за свет — не удалось. Заявление подано, информация уточняется.

Однако это далеко не первый случай, когда данная УК заявляет в квитанциях некорректные данные. Еще один житель дома жаловался, что ему приписали объемы потребленной воды. Правда, после обращения в управляющую компанию ему выполнили перерасчет.

Ранее RostovGazeta сообщала, как матери-одиночке в Ростове насчитали к оплате за воду свыше 80 тысяч рублей за месяц.

Матери-одиночке в Ростове насчитали к оплате за воду свыше 80 тысяч рублей за месяц
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