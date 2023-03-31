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Published Сегодня, 06:54

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Ростовский эксперт Сухарь оценил идею массово отправлять мигрантов в ЧВК «Вагнер»

31 марта 2023, 06:54
Фото: 1MI
Ростовский эксперт высказался против идеи отправить мигрантов служить в ЧВК «Вагнер»
Идея о том, чтобы обязать мигрантов участвовать в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер» очень спорная, сообщил RostovGazeta ростовский политолог Александр Сухарь.

Инициатива обязать всех мигрантов участвовать в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер» была озвучена депутатом Госдумы Виталием Милоновым. Однако ростовский политолог замечает, что многие мигранты официально трудоустроены и платят налоги в бюджет. Поэтому вопросов к ним возникать не может. Правильнее вести речь о нелегальных мигрантах.

«Еще до начала СВО многие нелегальные мигранты попадали под влияние различных деструктивных религиозных организаций, входили в радикальные кружки. И действительно, находясь здесь, становились опасной силой для раскачки политической и общественной ситуации», — отмечает Сухарь.

По словам эксперта, работа в выявлении таких лиц ведется с самого начала СВО. Многие уже были депортированы, многие — привлечены к ответственности.

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«Но что касается обязательной службы всех мигрантов в зоне СВО, я не считаю, что эта норма должна стать обязательной. Каждый должен работать на своем месте во благо общего дела», — подчеркивает политолог.

Ранее RostovGazeta сообщала, что мошенники оформили липовые кредиты на сотни мигрантов из ближнего зарубежья.

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