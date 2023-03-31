Инициатива обязать всех мигрантов участвовать в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер» была озвучена депутатом Госдумы Виталием Милоновым. Однако ростовский политолог замечает, что многие мигранты официально трудоустроены и платят налоги в бюджет. Поэтому вопросов к ним возникать не может. Правильнее вести речь о нелегальных мигрантах.