Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 06:56
Инициатива обязать всех мигрантов участвовать в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер» была озвучена депутатом Госдумы Виталием Милоновым. Однако ростовский политолог замечает, что многие мигранты официально трудоустроены и платят налоги в бюджет. Поэтому вопросов к ним возникать не может. Правильнее вести речь о нелегальных мигрантах.
«Еще до начала СВО многие нелегальные мигранты попадали под влияние различных деструктивных религиозных организаций, входили в радикальные кружки. И действительно, находясь здесь, становились опасной силой для раскачки политической и общественной ситуации», — отмечает Сухарь.
По словам эксперта, работа в выявлении таких лиц ведется с самого начала СВО. Многие уже были депортированы, многие — привлечены к ответственности.
«Но что касается обязательной службы всех мигрантов в зоне СВО, я не считаю, что эта норма должна стать обязательной. Каждый должен работать на своем месте во благо общего дела», — подчеркивает политолог.
Ранее RostovGazeta сообщала, что мошенники оформили липовые кредиты на сотни мигрантов из ближнего зарубежья.