Сильный снегопад стал причиной задержек поездов в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Пассажирские поезда №310 Адлер-Воркута, №165 Симферополь-Москва, №360 Калининград-Адлер, №304 Москва-Имертинский курорт и №8 Санкт-Петербург-Севастополь были задержаны на участке Лихая-Каменская, - сообщили rostov.kp.ru.
Стоит отметить, что из-за непогоды на трассе М-4 "Дон" в Каменском районе образовалась многокилометровая пробка, которая к 6:00 сократилась до 30 километров.
Почти 35 000 жителей в 8 районах и 3 городах Ростовской области остались без электричества из-за погодных условий. В настоящее время энергетики восстановили электроснабжение 15 000 человек в регионе.