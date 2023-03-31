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Posted Сегодня, 07:24

Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

Сильный снегопад стал причиной задержек поездов в Ростовской области

31 марта 2023, 07:24
30 марта в Ростовской области из-за сильного снегопада поезда начали отставать от графика, сообщают российские железные дороги (РЖД).

Пассажирские поезда №310 Адлер-Воркута, №165 Симферополь-Москва, №360 Калининград-Адлер, №304 Москва-Имертинский курорт и №8 Санкт-Петербург-Севастополь были задержаны на участке Лихая-Каменская, - сообщили rostov.kp.ru.

Стоит отметить, что из-за непогоды на трассе М-4 "Дон" в Каменском районе образовалась многокилометровая пробка, которая к 6:00 сократилась до 30 километров.

Почти 35 000 жителей в 8 районах и 3 городах Ростовской области остались без электричества из-за погодных условий. В настоящее время энергетики восстановили электроснабжение 15 000 человек в регионе.

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