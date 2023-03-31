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Синоптик Вильфанд заявил о месячной норме осадков, выпавшей в Ростовской области

31 марта 2023, 12:41
Фото: ОНФ Ростовская область
Синоптик Вильфанд назвал причину снегопадов Ростовской области в марте
Резкое перемещение полярного воздуха стало причиной выпавшего в Ростовской области снега, сообщил представитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам специалиста, сильные снегопады, которые прошли в области, были вызваны резким перемещением полярного воздуха. Фронтальный раздел, который делит две воздушные массы с разными температурными свойствами, стал причиной непогоды. В результате выпало около 50 мм осадков, что является месячной нормой.

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Эксперт рассказал изданию Russian.rt, что эта ситуация является ЧП. Он также заявил о предстоящих заморозках на 31 марта и 1 апреля в Южном федеральном округе. В некоторых районах Ростовской области температура может опуститься до -6 °C

Напомним, что выпавший снег привел к транспортному коллапсу на трассе М-4 «Дон».

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