Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
По словам специалиста, сильные снегопады, которые прошли в области, были вызваны резким перемещением полярного воздуха. Фронтальный раздел, который делит две воздушные массы с разными температурными свойствами, стал причиной непогоды. В результате выпало около 50 мм осадков, что является месячной нормой.
Эксперт рассказал изданию Russian.rt, что эта ситуация является ЧП. Он также заявил о предстоящих заморозках на 31 марта и 1 апреля в Южном федеральном округе. В некоторых районах Ростовской области температура может опуститься до -6 °C
Напомним, что выпавший снег привел к транспортному коллапсу на трассе М-4 «Дон».