По словам специалиста, сильные снегопады, которые прошли в области, были вызваны резким перемещением полярного воздуха. Фронтальный раздел, который делит две воздушные массы с разными температурными свойствами, стал причиной непогоды. В результате выпало около 50 мм осадков, что является месячной нормой.