Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
В Семикаракорске уголовное дело возбудили в отношении 24-летнего следователя. Его обвиняют в сокрытии от руководства оперативной информации. Сыщик, в частности, не сообщил об избиении участковым местного жителя.
Как сообщает Telegram-канал «Че по Ростову», следователь хотел «замять» дело в отношении своего коллеги. Драка между ним и местным жителем произошла ночью 12 марта в 9-м переулке. После того как избитый участковым мужчина пришел в себя, он пришел с заявлением в полицию. Тогда и стало известно об инциденте.
Сейчас следователь находится под стражей. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.
Сам Следственный комитет по Ростовской области инцидент пока никак не комментировал.
Ранее в Ростове задержанный мужчина обвинил капитана полиции в применении насилия.