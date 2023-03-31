Как сообщает Telegram-канал «Че по Ростову», следователь хотел «замять» дело в отношении своего коллеги. Драка между ним и местным жителем произошла ночью 12 марта в 9-м переулке. После того как избитый участковым мужчина пришел в себя, он пришел с заявлением в полицию. Тогда и стало известно об инциденте.