rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:27

Published Сегодня, 16:27

Modified Сегодня, 16:29

Updated Сегодня, 16:29

Следователь в Ростовской области может получить 4 года за попытку замять дело коллеги

31 марта 2023, 16:27
Фото: 1MI
Следователь в Ростовской области скрыл факт избиение участковым местного жителя
Следователя в Ростовской области обвиняют в сокрытии от руководства оперативной информации, пишут СМИ.

В Семикаракорске уголовное дело возбудили в отношении 24-летнего следователя. Его обвиняют в сокрытии от руководства оперативной информации. Сыщик, в частности, не сообщил об избиении участковым местного жителя.

Как сообщает Telegram-канал «Че по Ростову», следователь хотел «замять» дело в отношении своего коллеги. Драка между ним и местным жителем произошла ночью 12 марта в 9-м переулке. После того как избитый участковым мужчина пришел в себя, он пришел с заявлением в полицию. Тогда и стало известно об инциденте.

Экс-полицейского в Волгодонске уличили в сокрытии проблем с наркотиками
Узнать подробнее

Сейчас следователь находится под стражей. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Сам Следственный комитет по Ростовской области инцидент пока никак не комментировал.

Ранее в Ростове задержанный мужчина обвинил капитана полиции в применении насилия.

Читайте также:
В браконьерстве уличили инспектора Рыбнадзора и полицейского из Ростовской областиСК подтвердил задержание полицейского за сбыт наркотиков в Ростовской областиРостовский полицейский признался в торговле мефедроном через Интернет
#Алина Заярная#Происшествие#Происшествия#Общество#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
«Лишь бы не закончился бензин»: чего боялись ростовчане с детьми, застряв на М-4
Сегодня, 11:48
«Бестолковая трасса»: кто виноват в заторах на М-4 «Дон» в Ростовской области
Сегодня, 11:59
«Дети замерзают»: люди рассказали, как выживают на М-4 «Дон» под Каменск-Шахтинском
Сегодня, 10:39
На трассе М-4 «Дон» сотрудники ДПС на руках вынесли из пробки мужчину после инсульта
Сегодня, 10:13
Эксперт Нечушкин объяснил, зачем в Ростовской области будут делать еду из медуз
Сегодня, 11:58
Губернатор Голубев назвал самый сложный участок на М-4 «Дон» в Ростовской области
Сегодня, 10:11