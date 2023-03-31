Портал 1Rnd объявил, что накануне сильный снегопад не только спровоцировал заторы на М-4 «Дон», но также вызвал транспортный коллапс на железных дорогах. Так из-за снежной бури 24 поезда не смогли доехать до Ростова, оставшись на станциях Лихой и Каменской. В это же время аварийные бригады железнодорожников продолжали работы на путях, стараясь расчистить рельсы для поездов.