Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Портал 1Rnd объявил, что накануне сильный снегопад не только спровоцировал заторы на М-4 «Дон», но также вызвал транспортный коллапс на железных дорогах. Так из-за снежной бури 24 поезда не смогли доехать до Ростова, оставшись на станциях Лихой и Каменской. В это же время аварийные бригады железнодорожников продолжали работы на путях, стараясь расчистить рельсы для поездов.
И в пятницу, 31 марта, в 08.00 мск поезда благополучно добрались в Ростов-на-Дону, Минтранс Ростовской области сообщил, что некоторым из них удалось нагнать свой график.
Ранее в Ростовской области власти призвали дончан присоединиться к уборке снега.