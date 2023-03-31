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Снегопад не позволи десяткам поездов зайти в Ростов-на-Дону 30 марта

31 марта 2023, 07:59
Фото: 1MI
Снегопад не позволи десяткам поездов зайти в Ростов-на-Дону 30 марта
В Ростове-на-Дону 24 поезда не смогли въехать в город 30 марта из-за метели, об этом сообщили местные СМИ.

Портал 1Rnd объявил, что накануне сильный снегопад не только спровоцировал заторы на М-4 «Дон», но также вызвал транспортный коллапс на железных дорогах. Так из-за снежной бури 24 поезда не смогли доехать до Ростова, оставшись на станциях Лихой и Каменской. В это же время аварийные бригады железнодорожников продолжали работы на путях, стараясь расчистить рельсы для поездов.

Сильный снегопад стал причиной задержек поездов в Ростовской области
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И в пятницу, 31 марта, в 08.00 мск поезда благополучно добрались в Ростов-на-Дону, Минтранс Ростовской области сообщил, что некоторым из них удалось нагнать свой график.

Ранее в Ростовской области власти призвали дончан присоединиться к уборке снега.

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