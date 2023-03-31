Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
Эксперт советует всегда проверять комплектацию машины перед поездкой на большие расстояния.
«Во-первых всегда смотрите прогноз погоды. Если происходит что-то экстраординарное, МЧС предупреждает. Не игнорируйте эти сообщения. Обязательно возьмите все необходимое, чтобы в случае поломки вы могли отремонтировать машину или хотя-бы довезти до автосервиса», - говорит спасатель.
Артем Белков добавляет, что в багажнике всегда должен лежать «дежурный плед»: однажды спасет машину от града или вас от холода.
«Возьмите фонарик, лекарства, которые вы обычно принимаете и заведите за правило возить с собой бутилированную воду и перекус. Лучше всего выбирать нескоропортящиеся продукты: орехи, сухофрукты, печенье, снэки», - объясняет спасатель.
Белков добавляет, что в случае снежного заноса на трассе водителям не стоит закрывать двери авто на замок, чтобы спасатели могли легко добраться до них.
«Лучший способ переждать холод – объединиться с другими. Выйдите из машины и пообщайтесь с другими водителями. Возможно, кому-то из них нужна срочная помощь, которую вы можете оказать. Не стесняйтесь предложить дождаться спасателей вместе. В одной машине нескольким людям проще сохранять тепло», - поясняет эксперт.
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