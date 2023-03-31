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Posted Сегодня, 15:51

Published Сегодня, 15:51

Modified Сегодня, 15:53

Updated Сегодня, 15:53

Спасатель Белков рассказал, как автомобилистам пережить снежный апокалипсис на М-4

31 марта 2023, 15:51
Фото: МЧС по Ростовской области
Спасатель рассказал, как автомобилистам пережить снежный апокалипсис на трассе
Автомобиль всегда должен быть укомплектован на все случаи жизни, рассказал в беседе с корреспондентом RostovGazeta ростовский спасатель Артем Белков.

Эксперт советует всегда проверять комплектацию машины перед поездкой на большие расстояния.

«Во-первых всегда смотрите прогноз погоды. Если происходит что-то экстраординарное, МЧС предупреждает. Не игнорируйте эти сообщения. Обязательно возьмите все необходимое, чтобы в случае поломки вы могли отремонтировать машину или хотя-бы довезти до автосервиса», - говорит спасатель.

Артем Белков добавляет, что в багажнике всегда должен лежать «дежурный плед»: однажды спасет машину от града или вас от холода.

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«Возьмите фонарик, лекарства, которые вы обычно принимаете и заведите за правило возить с собой бутилированную воду и перекус. Лучше всего выбирать нескоропортящиеся продукты: орехи, сухофрукты, печенье, снэки», - объясняет спасатель.

Белков добавляет, что в случае снежного заноса на трассе водителям не стоит закрывать двери авто на замок, чтобы спасатели могли легко добраться до них.

«Лучший способ переждать холод – объединиться с другими. Выйдите из машины и пообщайтесь с другими водителями. Возможно, кому-то из них нужна срочная помощь, которую вы можете оказать. Не стесняйтесь предложить дождаться спасателей вместе. В одной машине нескольким людям проще сохранять тепло», - поясняет эксперт.

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