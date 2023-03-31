«Во-первых всегда смотрите прогноз погоды. Если происходит что-то экстраординарное, МЧС предупреждает. Не игнорируйте эти сообщения. Обязательно возьмите все необходимое, чтобы в случае поломки вы могли отремонтировать машину или хотя-бы довезти до автосервиса», - говорит спасатель.