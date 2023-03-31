Ранее в Ростовской области дончане стали искать своих близких, с которыми потеряли связь во время снежной бури 30 марта. Власти объявили, что сейчас движение на трассе открыли в обе стороны, что оставляет надежду на то, что автомобилисты и пассажиры смогут вернуться домой до сумерек.