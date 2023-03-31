Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Telegram-канал «Север Дона» объявил, что инспекторам ДПС удалось добраться до беременной женщины, застрявшей в пробке на трассе М-4 «Дон» с тысячами других водителей и пассажиров.
В пятницу, 31 марта, к 05.20 мск женщину доставила в родильное отделение ЦГБ Каменска-Шахтинского, где врачи-акушеры помогли появиться на свет абсолютно здоровому мальчику.
Напомним, что девушка застряла в районе Сальска на трассе М-4 «Дон». Ей стало плохо около 7 часов утра, но скорая не смогла проехать к ней из-за сугробов.
Ранее в Ростовской области дончане стали искать своих близких, с которыми потеряли связь во время снежной бури 30 марта. Власти объявили, что сейчас движение на трассе открыли в обе стороны, что оставляет надежду на то, что автомобилисты и пассажиры смогут вернуться домой до сумерек.