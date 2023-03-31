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Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Спасенная из снежного плена на М-4 «Дон» беременная девушка родила сына

31 марта 2023, 10:07
Фото: 1MI
Беременная дончанка родила сына, выбравшись из пробки на М-4 «Дон»
В Ростовской области беременную женщину вызволили из многокилометровой пробки на М-4 «Дон» и доставили в роддом, об этом сообщили местные СМИ.

Telegram-канал «Север Дона» объявил, что инспекторам ДПС удалось добраться до беременной женщины, застрявшей в пробке на трассе М-4 «Дон» с тысячами других водителей и пассажиров.

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В пятницу, 31 марта, к 05.20 мск женщину доставила в родильное отделение ЦГБ Каменска-Шахтинского, где врачи-акушеры помогли появиться на свет абсолютно здоровому мальчику.

Напомним, что девушка застряла в районе Сальска на трассе М-4 «Дон». Ей стало плохо около 7 часов утра, но скорая не смогла проехать к ней из-за сугробов.

Ранее в Ростовской области дончане стали искать своих близких, с которыми потеряли связь во время снежной бури 30 марта. Власти объявили, что сейчас движение на трассе открыли в обе стороны, что оставляет надежду на то, что автомобилисты и пассажиры смогут вернуться домой до сумерек.

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