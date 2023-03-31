Сперцян интересен клубам из Германии и Нидерландов

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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Updated Сегодня, 13:01
Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на журналиста Храча Хачатряна.
Отмечается, что скауты команды из чемпионатов Германии и Нидерландов наблюдали за игрой хавбека в составе сборной Армении в матчах отбора к чемпионату Европы-2024.
25 марта Армения дома уступила национальной команде Турции (1:2). Сперцян отыграл всю встречу и не отличился результативными действиями.
В текущем сезоне полузащитник забил 11 голов и отдал 10 результативных передач в 27 матчах за «Краснодар».