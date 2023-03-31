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Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Сперцян интересен клубам из Германии и Нидерландов

31 марта 2023, 13:00
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян по-прежнему входит в сферу интересов европейских клубов.

Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на журналиста Храча Хачатряна.

Отмечается, что скауты команды из чемпионатов Германии и Нидерландов наблюдали за игрой хавбека в составе сборной Армении в матчах отбора к чемпионату Европы-2024.

25 марта Армения дома уступила национальной команде Турции (1:2). Сперцян отыграл всю встречу и не отличился результативными действиями.

В текущем сезоне полузащитник забил 11 голов и отдал 10 результативных передач в 27 матчах за «Краснодар».

#Спорт
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