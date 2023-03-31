Напомним, что снегопад накрыл Ростовскую область 30 марта. Он стал причиной огромной пробки на трассе М-4 «Дон», где к вечеру застряли тысячи автомобилей. Кроме того, несколько районов региона оказались обесточены, без света остались порядка 35 тысяч человек. Губернатор Голубев ввел режим ЧС в городе Шахты, Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах.