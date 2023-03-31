Posted Вчера, 21:45
Published Вчера, 21:45
Modified Вчера, 21:47
Updated Вчера, 21:47
Напомним, что снегопад накрыл Ростовскую область 30 марта. Он стал причиной огромной пробки на трассе М-4 «Дон», где к вечеру застряли тысячи автомобилей. Кроме того, несколько районов региона оказались обесточены, без света остались порядка 35 тысяч человек. Губернатор Голубев ввел режим ЧС в городе Шахты, Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах.
При этом, по прогнозу синоптиков, снег прекратится в Ростовской области только к полудню 31 марта. Температура уже утром обещает быть выше нуля градусов, а к обеду поднимется от +2 до +8 в зависимости от района области.
К вечеру погода и вовсе прояснится, в ночь на 1 апреля осадков не ожидается. В субботу жителей региона ждет ясная погода и потепление до +10 градусов.