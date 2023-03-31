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Posted Вчера, 21:45

Published Вчера, 21:45

Modified Вчера, 21:47

Updated Вчера, 21:47

Стало известно, когда прекратится снегопад в Ростовской области, ставший причиной ЧС

30 марта 2023, 21:45
Фото: 1MI
Стало известно, когда прекратится снегопад в Ростовской области
Снегопад, из-за которого в Ростовской области был введен режим ЧС, прекратится 31 марта, следует из прогноза синоптиков.

Напомним, что снегопад накрыл Ростовскую область 30 марта. Он стал причиной огромной пробки на трассе М-4 «Дон», где к вечеру застряли тысячи автомобилей. Кроме того, несколько районов региона оказались обесточены, без света остались порядка 35 тысяч человек. Губернатор Голубев ввел режим ЧС в городе Шахты, Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах.

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При этом, по прогнозу синоптиков, снег прекратится в Ростовской области только к полудню 31 марта. Температура уже утром обещает быть выше нуля градусов, а к обеду поднимется от +2 до +8 в зависимости от района области.

К вечеру погода и вовсе прояснится, в ночь на 1 апреля осадков не ожидается. В субботу жителей региона ждет ясная погода и потепление до +10 градусов.

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