Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Напомним, что из-за выпавшего 30 марта снега парализовало движение на трассе М-4 «Дон». Образовалась пробка длиной в десятки километров, из которой не могут выбраться водители.
Синоптики сообщают, что в пятницу, 31 марта, будет облачно и без осадков, температура воздуха составит 8 градусов. Порывы ветра достигнут пяти метров в секунду.
Ночью похолодает до нуля градусов, но днем температура поднимется до 12 градусов. В воскресенье столбики термометров покажут 14 градусов.
На следующей неделе может потеплеть до 18 градусов и синоптики обещают дожди.