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Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Стоит ли ждать снегопад на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области в ближайшие дня

31 марта 2023, 07:09
Фото: МЧС по Ростовской области
Стоит ли ждать снегопад на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области в ближайшие дня
В Ростовской области в ближайшие дни не ожидается снегопада и может потеплеть, сообщили в Гидрометцентре.

Напомним, что из-за выпавшего 30 марта снега парализовало движение на трассе М-4 «Дон». Образовалась пробка длиной в десятки километров, из которой не могут выбраться водители.

Синоптики сообщают, что в пятницу, 31 марта, будет облачно и без осадков, температура воздуха составит 8 градусов. Порывы ветра достигнут пяти метров в секунду.

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Ночью похолодает до нуля градусов, но днем температура поднимется до 12 градусов. В воскресенье столбики термометров покажут 14 градусов.

На следующей неделе может потеплеть до 18 градусов и синоптики обещают дожди.

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