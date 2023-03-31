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Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

Связь потеряли: люди не могут найти застрявших на трассе М-4 «Дон» родных

31 марта 2023, 06:47
Фото: ТГ канал Группа помощи пострадавших М4
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Десятки людей не могут найти родственников, застрявших в Ростовской области на М-4

В Ростовской области огромное количество водителей застряли на дороге М-4 «Дон». У них заканчиваются бензин, продукты и вода, а дети очень хотят домой. Что происходит из-за стихии, в материале RostovGazeta.

Напомним, что пробка длиной 100 километров образовалась на трассе М-4 «Дон». Люди всю ночь не могли доехать домой и до сих пор ждут своей очереди, протяженность затора снизилась до 30 километров.

Между тем, родственники тех, кто застрял на трассе, пытаются найти своих близких, для чего опрашивают очевидцев в соцсетях.

«В машине должны быть женщина, мужчина и бабушка, ехали с Ростова в Волгоград, а с 16.00 не выходят на связь и телефоны недоступны всю ночь. Никаких сообщений от них, вдруг кто-то рядом есть», — пишут пользователи.

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«Последний звонок от отца был 22.30, сказал, что сильно замерзли все», — сообщили родственники.

«Кто видел красную „Ладу Гранта“, едут с Донецка в сторону Белой Калитвы, связь потеряли с шести часов вечера», — говорится в соцсетях.

Также пользователи жалуются, что у людей заканчиваются топливо, продукты и вода. Некоторые заявляют, что не могут дождаться помощи спасателей.

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