«В машине должны быть женщина, мужчина и бабушка, ехали с Ростова в Волгоград, а с 16.00 не выходят на связь и телефоны недоступны всю ночь. Никаких сообщений от них, вдруг кто-то рядом есть», — пишут пользователи.