Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Напомним, что пробка длиной 100 километров образовалась на трассе М-4 «Дон». Люди всю ночь не могли доехать домой и до сих пор ждут своей очереди, протяженность затора снизилась до 30 километров.
Между тем, родственники тех, кто застрял на трассе, пытаются найти своих близких, для чего опрашивают очевидцев в соцсетях.
«В машине должны быть женщина, мужчина и бабушка, ехали с Ростова в Волгоград, а с 16.00 не выходят на связь и телефоны недоступны всю ночь. Никаких сообщений от них, вдруг кто-то рядом есть», — пишут пользователи.
«Последний звонок от отца был 22.30, сказал, что сильно замерзли все», — сообщили родственники.
«Кто видел красную „Ладу Гранта“, едут с Донецка в сторону Белой Калитвы, связь потеряли с шести часов вечера», — говорится в соцсетях.
Также пользователи жалуются, что у людей заканчиваются топливо, продукты и вода. Некоторые заявляют, что не могут дождаться помощи спасателей.